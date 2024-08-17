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        Haberler Magazin Tuncay Akça hayatını kaybetti - Son Dakika Magazin Haberleri

        Tuncay Akça hayatını kaybetti

        Sinema dünyasından bir acı haber daha geldi. 'Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2024 - 12:52 Güncelleme: 17.08.2024 - 14:32
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          Aydemir Akbaş'tan sonra sinema dünyasından bir kayıp haberi daha geldi. 'Hababam Sınıfı' serisindeki 'Bacaksız' karakteriyle tanınan Tuncay Akça, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Eşi sabah kalktığında Tuncay Akça'nın yatakta hareketsiz yattığını fark etti. Bunun üzerine 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Akça'nın evine gelen sağlık ekipleri oyuncunun kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini belirledi.

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          60 yaşında hayatını kaybeden Akça, bugün Şakirin Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.

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          Tuncay Akça, 'Hababam Sınıfı'nda 'Bacaksız' lakaplı öğrenci rolünü üstlenmişti. Tuncay Akça, "Ayakkabı boyarken bir kahkaha attım. Rahmetli Ertem (Eğilmez) ağabey orada gülmemi keşfetti. Tesadüfen bir kahkahamızla 'Hababam Sınıfı'nın kadrosuna girdik" demişti.

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          TUNCAY AKÇA KİMDİR?

          16 Aralık 1963’te Kastamonu'da dünyaya geldi. Tuncay Akça, Hababam Sınıfı'nda ‘Bacaksız’ lakaplı rolü ile tanındı. Seride; "Ağabey, siz neden her sabah tek ayak üzerinde duruyorsunuz?" repliğiyle akıllara kaçındı.

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          Arzu Film'in aile filmlerinde ailenin küçük çocuğu rollerinde de kamera karşısına geçen Akça, 'Yol' filminde 'Yusuf' karakterini canlandırdı. 1995 - 2002 arasında ise 'Bizimkiler', dizisinde 'Manav Adem' rolüne hayat veren Tuncay Akça, 'Hababam Sınıfı'nın diğer oyuncuları; Ahmet Arıman ve Teoman Ayık ile birlikte 'Hababam Vokal Grubu' ile özel gösteriler düzenliyordu.

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