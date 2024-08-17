Tuncay Akça hayatını kaybetti

Arzu Film'in aile filmlerinde ailenin küçük çocuğu rollerinde de kamera karşısına geçen Akça, 'Yol' filminde 'Yusuf' karakterini canlandırdı. 1995 - 2002 arasında ise 'Bizimkiler', dizisinde 'Manav Adem' rolüne hayat veren Tuncay Akça, 'Hababam Sınıfı'nın diğer oyuncuları; Ahmet Arıman ve Teoman Ayık ile birlikte 'Hababam Vokal Grubu' ile özel gösteriler düzenliyordu.