İspanyollar duyurdu: Fenerbahçe, Ansu Fati için harekete geçti
Fenerbahçe, Barcelona'nın 21 yaşındaki genç yıldızı Ansu Fati için girişimlere başladı! Sport'un haberine göre; Mourinho'nun Ansu Fati'yi kadrosunda görmek istediği iddia edildi
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Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun Barcelona forması giyen yıldız futbolcuyu kadrosunda görmek istediği iddia edildi.
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İspanya'da yayın yapan Sport'un haberine göre; Fenerbahçe, Ansu Fati'nin sezon sonuna kadar kiralanmasını sağlamak için ilerleme kaydetmeye çalışıyor.
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Haberde, oyuncunun Jose Mourinho tarafından çok beğenildiği ve şu anda temsilcisi Jorge Mendes ile iletişime geçerek İspanyol ismin kiralanma olasılığının değerlendirildiğini iddia edildi.
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Ayrıca Barça'nın yüksek maaşların büyük bir kısmından tasarruf etmek için Ansu Fati ile yolları ayırmaya sıcak baktığı aktarıldı.
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Eylül ayına kadar sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalması beklenen yıldız isim ile Sevilla'nın da ciddi şekilde ilgilendiği öne sürüldü.
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Geçtiğimiz sezonu Brighton'da kiralık olarak geçiren 21 yaşındaki genç futbolcu, çıktığı 27 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.
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Daha önce Barça'nın en büyük potansiyellerinden olarak gösterilen Fati, 80 milyon euro'luk piyasa değerini ulaşmıştı. Genç oyuncunun şu anki piyasa değeri ise 20 milyon euro...