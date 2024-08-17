Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        6
        Beşiktaş
        BJK
        3
        Fenerbahçe
        FB
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Tümosan Konyaspor
        KON
        3
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        ikas Eyüpspor
        EYP
        1
        Rams Başakşehir
        İBFK
        1
        Antalyaspor
        ANT
        1
        Göztepe
        GÖZ
        1
        Net Global Sivasspor
        SVS
        1
        Trabzonspor
        TS
        1
        Bellona Kayserispor
        KYS
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        0
        Adana Demirspor
        ADS
        0
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        0
        Samsunspor
        SAMS
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Konyaspor - Galatasaray maçının yazar yorumları - Galatasaray Haberleri

        Konyaspor - Galatasaray maçının yazar yorumları

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. hafta açılış maçında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Galatasaray'da goller 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 59. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan gelirken Konyaspor'un golünü ise 45. dakikada Oğulcan Ülgen kaydetti. Bu sonuçla birlikte Galatasaray ligde 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti. Spor yazarları Konyaspor - Galatasaray maçını yorumladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2024 - 10:02 Güncelleme: 17.08.2024 - 10:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          MEHMET AYAN: İkinci yarıda ilk yarıdan biraz daha boş alan yakalayan G.Saray oyunu ele aldı. Barış'ın golüyle rahatladı, İcardi'nin performansıyla nefes aldı. Hele de Batshuayi oyuna girdikten sonra hücum çeşitliliğinde zenginlik oluştu. Okan hocanın bence başında tatlı bela bu BELÇİKALI.... Icardi varsa o oynar kabul de... Bu arkadaşı ne yapacağız? Aldığı her dakika oyuna güzellik katmak için elinden geleni yapıyor Batshi... Hoca aklından kimi zaman "İKİ LUCAS'ım olsa da önüne bu çocuğu atsam" diye düşünmeden edemiyordur.

        • 2

          Galibiyet, geçen haftaki oyundan bir çıt ileri giderek geldiği için mutluluk verici sarı-kırmızılılar için. Ancak YOUNG BOYS'a bu oyun yeter mi? Gelişmesi lazım. Yerlerde sürünmüyor; göklere de yükselmiyor şimdilik. 5 gün pek önemli…

        • 3

          ÇAĞATAY ÇELİK: Türk futbolunun sıklıkla gözden kaçırdığı iki önemli gerçek var: Eğer takımda yabancı oyuncular varsa, öncelik onların olur. Yüksek maliyetli transferler varsa, yine sahada yer bulma önceliği onlardadır. Toplamda 2 milyon Euro bile kazanmayan iki futbolcunun önüne 20 milyon Euro'nun üzerinde hak edişi bulunan Zaha, Ziyech ve Tete alırsanız forma önceliği de onların olur. Ancak futbolda yeşil sahaların gerçekleri, eninde sonunda imaj gerçeğini yener. Ne Zaha ne Ziyech ne Tete sezonun genelinde takımın ana parçası olabildi. İlk yarıda Kerem ikinci yarıda Barış Alper hem fiziksel olarak takımın ihtiyacına yanıt verdi dahası tabela da yaptı.

        • 4

          Ligin en sert deplasmanlarından biri olan Konya'dan ancak ve ancak fizik kaliteyle çıkabilirdiniz, bunu da Ziyech, Zaha gibi en iyi yıllarını çoktan geride bırakan isimlerle değil, her topu zorlayan Barış Alper ve Kerem gibi yıldızlarla yapabilirdiniz. Hala yüklemelerin devam ettiği; yavaş ayaklarla sahaya çıkılan bu haftalarda belki de takımın en az hazır isimlerinin gayretleri, Galatasaray'ı taşımaya devam ediyor.

        • 5

          UĞUR MELEKE: Galatasaray-Hatayspor maçında 47, Fenerbahçe-Adana Demir ve Samsunspor-Beşiktaş’ta 51’er dakika futbol oynanması üzücü. Dün akşamki Konyaspor-Galatasaray müsabakasının da özellikle ilk devresi, yine taç arası futbol kıvamında geçti maalesef. Dünün ev sahibi Konyaspor, önceki yıla göre gelişen takımlardan biri. Umut Nayir, Aleksic, Yusuf Erdoğan, Pedrinho ve Jevtovic’in hepsi iyi takviyeler. Oyun olarak da geçen sezonun üzerine koymuşlar, geride 9 kişiyle çaresizce beklemiyorlar. Ben dün Köhn’ün son dakika rahatsızlığı sonrası Jelert’in sol bekte başlamasını bekliyordum. Zira önceki sezon Galatasaray’ın Kopenhag’la oynadığı ikinci maçta sol bekte gayet etkiliydi Jelert. Sezonun geri kalanında sağ bekte de, solda da şans bulacağını zannediyorum Danimarkalı genç futbolcunun.

        • 6

          Ancak dünün kahramanı bir başka kanat adamı, Barış Alper Yılmaz oldu. Barış, 2023 Temmuz’unda Zalgiris-Galatasaray maçında açtığı sezonu, 2024 Temmuz’unda Hollanda-Türkiye müsabakasında bitirdi. Ancak hiç yorgunluk belirtisi göstermeden yeni sezona transit geçiş yaptı adeta! Yanlış hesaplamıyorsam, son 388 günde tam 70’inci resmi maçına çıktı dün Barış. Ve 388 günde 70’inci maçının kaderine direkt tesir etti milli futbolcu.

        • 7

          OSMAN ŞENHER: Konya deplasmanı bu sezon bütün takımlar için çok zor geçecek. Hele bu sezon başı olunca deplasmana gelen takımların işi daha da zor. Geçen hafta Kasımpaşa’yı İstanbul’da yenen bir Konyaspor ile oynadı Galatasaray. Okan Buruk daha istediği kadroyu sahaya süremiyor. Kimler gidecek, hangi futbolcular gelecek bir muamma devam ediyor. Ben eminim hoca da, futbolcular da bu yüzden kaos yaşıyorlar. Mauro Icardi müthiş bir futbolcu. Bu oyuncu ne kadar çok topla buluşursa o kadar çok etkili oluyor. Tam bir takım oyuncusu. Okan hocanın Arjantinli ismin daha çok topla buluşması için farklı planlar yapması lazım.

        • 8

          ÖMER FARUK ÜNAL: Ne Ziyech, ne Zaha, ne Yunus, ne Yusuf Demir; Kerem Aktürkoğlu’nun yerini doldurur! Kerem’i satarsanız çok ararsınız! Seyirci bir an önce Kerem Aktürkoğlu’nu bağrına basmalı! Kerem de beyaz bir sayfa açmalı. Hata yapsa da, kötü oynasa da hep hedefinde hep rakip kale var! İcardi’nin ağlara giden topunda VAR’ın hakemi monitöre çağırması yanlıştı. Torreira ile Aleksic’in ayaklarını süzemeyen bir VAR gördük. Faul varsa o da Aleksic’in müdahalesindeydi... Zaten hakem de defalarca seyrettikten sonra golü iptal edebildi. Galiba Torreira’nın adı çıktı bir kere…

        • 9

          MEHMET ÖZDİLEK: Sezonun başında geçiş haftalarında kaybetmeden gitmek çok değerli. Galatasaray bunu yapıyor. Geçen hafta ilk yarı hariç ikinci yarı iyi bir geri dönüşü vardı. Bugün itibariyle Konyaspor'u geçen seneden daha iyi gördüm. Galatasaray, iki maç 6 puan. Birçok sorun var. Belirsizlikler, ayrılacaklar, gelenler tutacak mı tutmayacak mı gibi soru işaretleri var. Bunun olduğu yerde kazanarak devam etmek takım ve oyuncu morali açısından çok değerlidir.

        • 10
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir yangınına müdahale devam ediyor! Piknik ateşinden çıkmış
        İzmir yangınına müdahale devam ediyor! Piknik ateşinden çıkmış
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        Memurların emekli aylığı düşecek mi?
        Memurların emekli aylığı düşecek mi?
        İran Cumhurbaşkanı: Ülke ekonomik açıdan zorda
        İran Cumhurbaşkanı: Ülke ekonomik açıdan zorda
        Felaketin 25. yıl dönümü: 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yıkımın yaşandığı alanlar alanlar yeniden görüntülendi
        Felaketin 25. yıl dönümü: 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yıkımın yaşandığı alanlar alanlar yeniden görüntülendi
        Marmara Depremi'nin 25'inci yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı
        Marmara Depremi'nin 25'inci yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı
        Aydemir Akbaş vefat etti
        Aydemir Akbaş vefat etti
        Ayağımıza gelen tatil gösterisi
        Ayağımıza gelen tatil gösterisi
        İnkâr ve bekârlık yemini
        İnkâr ve bekârlık yemini
        Etkisi sinema salonunu aştı
        Etkisi sinema salonunu aştı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sıcak, rüzgar ve yağmur uyarıları
        Sıcak, rüzgar ve yağmur uyarıları
        'Yüzde bant' trendi işe yarıyor mu?
        'Yüzde bant' trendi işe yarıyor mu?
        Mehmet Ayan: Oyunda gelişme var
        Mehmet Ayan: Oyunda gelişme var
        Galatasaray'dan tepki VAR
        Galatasaray'dan tepki VAR
        "Gayretin kaderi"
        "Gayretin kaderi"
        Galatasaray, Konya'da kazandı!
        Galatasaray, Konya'da kazandı!
        Türkiye ile Instagram neler görüştü?
        Türkiye ile Instagram neler görüştü?
        Maymun Çiçeği virüsü nasıl bulaşır? Hastalığın belirtileri neler?
        Maymun Çiçeği virüsü nasıl bulaşır? Hastalığın belirtileri neler?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa