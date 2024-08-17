Konyaspor - Galatasaray maçının yazar yorumları
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. hafta açılış maçında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Galatasaray'da goller 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 59. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan gelirken Konyaspor'un golünü ise 45. dakikada Oğulcan Ülgen kaydetti. Bu sonuçla birlikte Galatasaray ligde 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti. Spor yazarları Konyaspor - Galatasaray maçını yorumladı
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MEHMET AYAN: İkinci yarıda ilk yarıdan biraz daha boş alan yakalayan G.Saray oyunu ele aldı. Barış'ın golüyle rahatladı, İcardi'nin performansıyla nefes aldı. Hele de Batshuayi oyuna girdikten sonra hücum çeşitliliğinde zenginlik oluştu. Okan hocanın bence başında tatlı bela bu BELÇİKALI.... Icardi varsa o oynar kabul de... Bu arkadaşı ne yapacağız? Aldığı her dakika oyuna güzellik katmak için elinden geleni yapıyor Batshi... Hoca aklından kimi zaman "İKİ LUCAS'ım olsa da önüne bu çocuğu atsam" diye düşünmeden edemiyordur.
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Galibiyet, geçen haftaki oyundan bir çıt ileri giderek geldiği için mutluluk verici sarı-kırmızılılar için. Ancak YOUNG BOYS'a bu oyun yeter mi? Gelişmesi lazım. Yerlerde sürünmüyor; göklere de yükselmiyor şimdilik. 5 gün pek önemli…
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ÇAĞATAY ÇELİK: Türk futbolunun sıklıkla gözden kaçırdığı iki önemli gerçek var: Eğer takımda yabancı oyuncular varsa, öncelik onların olur. Yüksek maliyetli transferler varsa, yine sahada yer bulma önceliği onlardadır. Toplamda 2 milyon Euro bile kazanmayan iki futbolcunun önüne 20 milyon Euro'nun üzerinde hak edişi bulunan Zaha, Ziyech ve Tete alırsanız forma önceliği de onların olur. Ancak futbolda yeşil sahaların gerçekleri, eninde sonunda imaj gerçeğini yener. Ne Zaha ne Ziyech ne Tete sezonun genelinde takımın ana parçası olabildi. İlk yarıda Kerem ikinci yarıda Barış Alper hem fiziksel olarak takımın ihtiyacına yanıt verdi dahası tabela da yaptı.
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Ligin en sert deplasmanlarından biri olan Konya'dan ancak ve ancak fizik kaliteyle çıkabilirdiniz, bunu da Ziyech, Zaha gibi en iyi yıllarını çoktan geride bırakan isimlerle değil, her topu zorlayan Barış Alper ve Kerem gibi yıldızlarla yapabilirdiniz. Hala yüklemelerin devam ettiği; yavaş ayaklarla sahaya çıkılan bu haftalarda belki de takımın en az hazır isimlerinin gayretleri, Galatasaray'ı taşımaya devam ediyor.
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UĞUR MELEKE: Galatasaray-Hatayspor maçında 47, Fenerbahçe-Adana Demir ve Samsunspor-Beşiktaş’ta 51’er dakika futbol oynanması üzücü. Dün akşamki Konyaspor-Galatasaray müsabakasının da özellikle ilk devresi, yine taç arası futbol kıvamında geçti maalesef. Dünün ev sahibi Konyaspor, önceki yıla göre gelişen takımlardan biri. Umut Nayir, Aleksic, Yusuf Erdoğan, Pedrinho ve Jevtovic’in hepsi iyi takviyeler. Oyun olarak da geçen sezonun üzerine koymuşlar, geride 9 kişiyle çaresizce beklemiyorlar. Ben dün Köhn’ün son dakika rahatsızlığı sonrası Jelert’in sol bekte başlamasını bekliyordum. Zira önceki sezon Galatasaray’ın Kopenhag’la oynadığı ikinci maçta sol bekte gayet etkiliydi Jelert. Sezonun geri kalanında sağ bekte de, solda da şans bulacağını zannediyorum Danimarkalı genç futbolcunun.
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Ancak dünün kahramanı bir başka kanat adamı, Barış Alper Yılmaz oldu. Barış, 2023 Temmuz’unda Zalgiris-Galatasaray maçında açtığı sezonu, 2024 Temmuz’unda Hollanda-Türkiye müsabakasında bitirdi. Ancak hiç yorgunluk belirtisi göstermeden yeni sezona transit geçiş yaptı adeta! Yanlış hesaplamıyorsam, son 388 günde tam 70’inci resmi maçına çıktı dün Barış. Ve 388 günde 70’inci maçının kaderine direkt tesir etti milli futbolcu.
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OSMAN ŞENHER: Konya deplasmanı bu sezon bütün takımlar için çok zor geçecek. Hele bu sezon başı olunca deplasmana gelen takımların işi daha da zor. Geçen hafta Kasımpaşa’yı İstanbul’da yenen bir Konyaspor ile oynadı Galatasaray. Okan Buruk daha istediği kadroyu sahaya süremiyor. Kimler gidecek, hangi futbolcular gelecek bir muamma devam ediyor. Ben eminim hoca da, futbolcular da bu yüzden kaos yaşıyorlar. Mauro Icardi müthiş bir futbolcu. Bu oyuncu ne kadar çok topla buluşursa o kadar çok etkili oluyor. Tam bir takım oyuncusu. Okan hocanın Arjantinli ismin daha çok topla buluşması için farklı planlar yapması lazım.
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ÖMER FARUK ÜNAL: Ne Ziyech, ne Zaha, ne Yunus, ne Yusuf Demir; Kerem Aktürkoğlu’nun yerini doldurur! Kerem’i satarsanız çok ararsınız! Seyirci bir an önce Kerem Aktürkoğlu’nu bağrına basmalı! Kerem de beyaz bir sayfa açmalı. Hata yapsa da, kötü oynasa da hep hedefinde hep rakip kale var! İcardi’nin ağlara giden topunda VAR’ın hakemi monitöre çağırması yanlıştı. Torreira ile Aleksic’in ayaklarını süzemeyen bir VAR gördük. Faul varsa o da Aleksic’in müdahalesindeydi... Zaten hakem de defalarca seyrettikten sonra golü iptal edebildi. Galiba Torreira’nın adı çıktı bir kere…
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MEHMET ÖZDİLEK: Sezonun başında geçiş haftalarında kaybetmeden gitmek çok değerli. Galatasaray bunu yapıyor. Geçen hafta ilk yarı hariç ikinci yarı iyi bir geri dönüşü vardı. Bugün itibariyle Konyaspor'u geçen seneden daha iyi gördüm. Galatasaray, iki maç 6 puan. Birçok sorun var. Belirsizlikler, ayrılacaklar, gelenler tutacak mı tutmayacak mı gibi soru işaretleri var. Bunun olduğu yerde kazanarak devam etmek takım ve oyuncu morali açısından çok değerlidir.
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