Mücbir sebep hali devam eden mükellefe ilave süre

Depremlerden etkilenen 4 il ve 2 ilçedeki mükellefler için mücbir sebep hali 31 Ağustos'ta sona ererken, söz konusu durumu devam ettiği belirlenen mükelleflere borçlarını ödeme konusunda ilave süre ve taksitlendirme imkanı sağlanacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanlığınca, depremden etkilenen illerde, deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunanların mücbir sebep halinde oldukları kabul edilmişti.

Beyanname ve bildirimlerin verme süresi ertelenirken, mücbir sebep hali kademeli olarak sonlandırılmıştı.

Halihazırda mücbir sebep halleri devam eden Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için bu hal 31 Ağustos'ta sona erecek.

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ERTELENMİŞ BEYANNAMELER İÇİN ÖZEL TAKVİM

Söz konusu mükelleflerin mücbir sebep hali döneminde ertelenmiş beyannameleri için özel beyan ve ödeme takvimi oluşturulurken, Bakanlık, aylık, 3 aylık ve yıllık olarak farklı beyanname verme ve ödeme süreleri belirledi.

Bu kapsamda KDV beyannameleri 30 Eylül'e kadar verilebilecek. Ödemeler için vergilendirme dönemleri itibarıyla 4 farklı tarih uygun görüldü.