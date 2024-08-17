Dünyanın en soğuk şehri Yakutsk'ta hayat nasıl devam ediyor? Yakutsk'ta yaşamın zorlukları!
Dondurucu soğukların şehri Yakutsk, insanın sınırlarını zorlayan bir yaşam sunuyor. Sıcaklıkların -50 dereceye kadar düştüğü bu bölgede, hayatta kalmak ve günlük rutinleri sürdürmek, büyük bir irade ve dayanıklılık gerektiriyor. Peki, dünyanın en soğuk şehri olarak bilinen Yakutsk'ta yaşam nasıl devam ediyor?
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Dünyanın en soğuk noktalarından biri olan Yakutsk'ta, yaşam adeta bir hayatta kalma mücadelesine dönüşüyor. Kış mevsiminde -50 dereceye ulaşan dondurucu soğuklar, insanları ve şehirdeki her şeyi derin bir uykuya yatırırken, Yakutsk halkı bu zorlu koşullara nasıl adapte oluyor?
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RUS KAZAKLARI TARAFINDAN İNŞA EDİLDİ
Saha Cumhuriyeti olarak bilinen geniş Sibirya bölgesinin başkenti olan Yakutsk, yaygın olarak dünyanın en soğuk şehri olarak tanımlanıyor. Eskiden Sibirya'yı keşfeden Rus Kazakları tarafından 1632 yılında inşa edilmiş küçük bir ahşap kaleydi.
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Günümüzde 250.000'den fazla nüfusa sahip büyük bir şehirdir. Saha Cumhuriyeti olarak bilinen geniş Sibirya bölgesinin başkenti olan Yakutsk, yaygın olarak dünyanın en soğuk şehri olarak tanımlanıyor.
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ASLA ERİMEYEN DONMUŞ TOPRAK
Yakutsk şehri, modern yüksek binalar, Sovyet dönemi apartman blokları ve eski ahşap evlerin bir karışımını sunar. Şehir, yüzlerce metre derinliğinde donmuş bir toprak tabakası olan ve asla erimeyen permafrost üzerine inşa edilmiştir. Yapıların çoğu, binaların ısısının alttaki katmanları eritmemesi için kazıklar üzerine oturtulmuştur.
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"YERLEŞİM" SİSİ ŞEHRİ KAPLIYOR
Kışın Yakutsk, havanın evlerden, insanlardan ve arabalardan gelen sıcak havanın yükselemeyeceği kadar soğuk olduğu zamanlarda ortaya çıkan “yerleşim” sisiyle örtülür. Sıcaklığın -40C'nin altına düştüğü kış aylarında şehrin sokaklarında yürümek iyi bir fikir değildir.
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TURİSTİK MÜZELERE DE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR
Başlıca turistik yerler arasında bölgenin hem insan hem de flora ve fauna tarihini kapsayan Doğa Tarihi Müzesi, Üniversite Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Mamut Müzesi, Güzel Sanatlar Müzesi bulunmaktadır.
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EN SOĞUK ŞEHİR OLMASINA RAĞMEN KUZEY KUTBUNA YAKIN DEĞİL
Yakutsk dünyanın en soğuk şehri olmasına rağmen, aslında Kuzey Kutbu'na en yakın şehir değildir. Norveç'teki Longyearbyen, Kuzey Kutbu'na 1.316 km ile iki kat daha yakındır.
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NEDEN YAKUTSK EN SOĞUK ŞEHİR?
İç kesimlerdeki konumu: Yakutsk ılıman deniz etkilerinden çok uzaktadır - Okhotsk Denizi'nden yaklaşık 725 km uzaklıktadır. Yakutsk Lea nehri üzerine kurulmuştur, ancak nehir vadisi aslında soğuk havayı hapsetmektedir.
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Yüksek basınç sistemi: Kış aylarında Sibirya, Sibirya Yüksekleri olarak bilinen bir yüksek basınç sistemi yaşar. Bu hava modeli Kuzey Kutup bölgesinden soğuk hava kütlelerini getirerek uzun süreli yoğun soğuklara yol açar.
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Düşük bir kış güneşi: Kış aylarında Yakutsk çok az güneş ışığı alır (genellikle günde dört saatten az).
Permafrost: Yakutsk'un bu kadar soğuk olmasının nedeni, sürekli permafrost, yani toprağın sürekli donmuş olduğu bir arazi üzerine kurulmuş olmasıdır.
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TARIM ÜRÜNÜ YETİŞMİYOR
Yakutsk'ta tarım yapılamayacak kadar sert bir soğuk hâkim. Bu nedenle, halkın temel besin kaynağı balık ve et oluyor. Marketlerde ve pazarlarda en çok bulunan ürünler de yine bu iki yiyecek. Bu dondurucu soğuklar nedeniyle burada buzdolabı kullanmaya gerek kalmıyor.
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GİYİM TERCİHİ TİFTİKTEN YANA
Giyim konusunda ise halk, soğuğa karşı koyabilmek için iç çamaşırlarından dış giysilere kadar her şeyi yün ya da kaşmir gibi sıcak tutan malzemelerden seçiyor.
Kaynak: BBC Science Focus, National Geographic, North Eastern Federal University in Yakutsk
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