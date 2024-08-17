Konyaspor - Galatasaray maçı hakem yorumları

34. DAKİKADA ABDÜLKERİM'İN PEDRİNHO'YA FAULÜ

Fırat Aydınus: Sen bu faulü veriyorsan bu umut vaat eden bir ataktır. Buradan sonra başladın işte. Elini veren kolunu kaptırır. Burada elini verdin sen. Net bir sarı kart.

Bahattin Duran: Abdülkerim'in gelişine bakalım. Faul tartışmasız. Zaten risk alarak geliyor. Topa temas etmeden rakibin ayağına temas. Kontrolsüz bir hareket ve sarı kart.

Bülent Yıldırım: Kayarak geliyor, kontrolsüz. Temastan bir an önce dizini büktü ve temas noktası küçük. Ancak bu gelişin kendisi kontrolsüz. Burada iyi niyetle ayağını bükmüş, tabanı rakibe oturtmamış. Pozisyon yüzde yüz faul. Sarı kart daha doğru olurdu.

Deniz Çoban: Kayarak geliyor, kontrolsüz faul. Sadece kontrolsüz hareketten değil, umut vaad eden ataktan da sarı kart çıkması lazım.