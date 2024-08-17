Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Dünyanın zamanı nasıl ölçtüğüne dair ilginç gerçekler: Dünya çapında kullanılan farklı takvimler!

        Zamanı farklı yaşamak: Dünya üzerinde kullanılan 9 farklı takvim!

        Dünyanın dört bir yanındaki farklı kültürler, zamanı ölçmek için kendi takvim sistemlerini geliştirmiştir. Bu takvimler, sadece günlerin sırasını belirlemekle kalmaz, aynı zamanda tarih boyunca insan yaşamının ritmini de yansıtır. İşte dünya çapında kullanılan 9 farklı takvim!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2024 - 14:00 Güncelleme: 17.08.2024 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Dünyanın dört bir yanında, farklı toplumlar kendi takvim sistemlerini oluşturmuş ve bu takvimler hala günlük yaşamın bir parçası olmaya devam ediyor. Bu farklı zaman ölçümleri, kültürel çeşitliliğin bir göstergesidir. İşte, dünyanın dört bir yanından 9 farklı takvim!

        • 2

          9. JÜLYEN TAKVİMİ

          Jülyen Takvimi, lunisolar yöntemden uzaklaşan ilk büyük takvimdi. Roma takvimine dayanır ve M.Ö. 46 yılında Julius Caesar tarafından tanıtılmıştır. 365 gün, 12 ay modelini kullanır ve her 4 yılda bir Şubat ayında fazladan bir gün ekler.

        • 3

          8. İBRANİ TAKVİMİ

          Yahudi takvimi olarak da bilinen İbrani takvimi ilk olarak MS 10 yılından önce oluşturulmuştur. İlk olarak ay aylarını ve takvim yıllarını kullanmış, ikisi arasındaki farkı telafi etmek için her 3 ila 4 yılda bir fazladan bir ay eklemiştir.

        • 4

          Zaman içinde matematiksel hesaplamalar bu sistemin yerini almıştır. Günümüzde, Yahudi dini bayramlarının tarihlerini belirlemek, güne uygun dini okumaları seçmek ve törensel etkinlikleri yürütmek için kullanılmaktadır.

        • 5

          7. HİCRİ TAKVİM

          Hicri takvim aynı zamanda İslami takvim olarak da adlandırılır. Ayın evrelerine dayanan bu takvim, 12 aydan ve her yıl 354 ya da 355 günden oluşan bir sistem kullanır.

        • 6

          İlk İslami yıl Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicret ettiği MS 622 yılıdır. Bu sistem, mevcut İslami yılın 1438 olduğu anlamına gelir ve Gregoryen takviminde 3 Ekim 2016 ile 21 Eylül 2017 arasına karşılık gelir. Hicri takvim İslami bayramları belirlemek için kullanılır.

        • 7

          6. İRAN MÜSLÜMAN TAKVİMİ

          İran takvimi, daha önce Pers olarak bilinen İran'da 2.000 yılı aşkın bir süredir kullanılmaktadır. Son iki yüzyılda siyasi, dini ve mevsimsel ihtiyaçları karşılamak amacıyla çeşitli vesilelerle değiştirilmiştir. Günümüzde İran'ın resmi takvimidir ve Gregoryen takvimine göre 21 Mart civarında başlar.

        • 8

          5. BUDİST TAKVİMİ

          Budist takvimi tüm Güneydoğu Asya'da kullanılır ve eski bir Hindu takvimine dayanır. Bu takvim güneş yılı olarak Dünya'nın güneş etrafında dönme süresi olan sidereal yılı kullanır.

        • 9

          Ancak takvim, artık yıl içeren diğerlerine benzer şekilde bu zaman ölçümüyle senkronize kalmaya çalışmaz. Bu nedenle, her yüzyılda yaklaşık bir günlük bir hızla yavaş yavaş hizadan çıkmaktadır. Resmi bir takvim olarak kullanılmasa da, Budist takvimi önemli festivalleri işaretlemek için kullanılır.

        • 10

          4. VİKRAM SAMVAT, SHAKA SAMVAT VE KALİ YUGA

          Bu üç takvim Hindu takvimleridir. Vikram Samvat Nepal'de ve bazı Hint eyaletlerinde kullanılır. Zamanı takip etmek için ay aylarını ve daha önce bahsedilen sidereal yılı kullanır. Shaka Samvat resmi olarak Hindistan'da ve Java ve Bali'deki Hindular tarafından kullanılır.

        • 11

          Ayları, yıldız yılı yerine tropikal burçlara dayanmaktadır. Kali Yuga, 4 devreli Yuga döneminin son devresidir. İlk döngü hakikat ve mükemmellik çağı, ikinci döngü imparatorlar ve savaş çağı, üçüncü aşama hastalık ve hoşnutsuzluk çağı ve üçüncü aşama (Kali Yuga) cehalet ve karanlık çağıdır.

        • 12

          Takvime göre dünya şu anda Kali Yuga'da bulunmaktadır. Yaklaşık 5,000 yıl önce başlamıştır ve 472,000 yıl süreceği düşünülmektedir.

        • 13

          3. JAPON TAKVİMİ

          Japon takvimi 1873'ten beri Gregoryen takviminin güneş yılını kullanmaktadır. Ülke aynı zamanda Çin uygulamasından uyarlanan bir sistem olan dönem adlarını da kullanmaktadır.

        • 14

          Bu sisteme göre, her imparatorun yönetimi yeni bir dönemi başlatır. Bu sistem MS 701'den beri kullanılmaktadır, ancak 1873'ten önce dönemler imparatorun hükümdarlığı dışındaki olaylarla ayırt edilmekteydi.

        • 15

          2. ÇİN TAKVİMLERİ

          Çin takvimi lunisolar sisteme dayanmaktadır. Bu sisteme göre her ay, ayın “yeni ay” evresinde olduğu gün başlar.

        • 16

          Yeni bir yılın başlangıcı da ayın konumuna göre belirlenir ve ay kış gündönümü ile bahar ekinoksunun ortasında olduğunda gerçekleşir. Resmi olarak ülke Gregoryen takvimini kullansa da bayramları kutlamak için Çin takvimi kullanılır.

        • 17

          1. YAYGIN KULLANIMA SAHİP DİĞER ÖNEMLİ TAKVİMLER

          Daha önce bahsedilen Gregoryen takvimi, dünya çapında yaygın olarak kullanılan bir diğer önemli takvimdir. Bu takvim Jülyen takviminin yerini almış ve yıl uzunluğunun doğruluğunu yüzde 0,002 oranında artırmıştır.

        • 18

          MS 16. Yüzyılda Papa Gregory XIII tarafından uygulamaya konmuştur. Bu yeni takvim, yılın gündönümü ve ekinokstan uzaklaşmasını engelleyerek Paskalya'nın ilkbahar ekinoksu civarında kutlanmasına olanak sağlamıştır. Hıristiyanlıkla ilişkili olmasına rağmen, Gregoryen takvimi şu anda dünyada en yaygın kullanılan sivil takvimdir.

          Kaynak: World Atlas

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Yumaklı'dan orman yangınları açıklaması
        Bakan Yumaklı'dan orman yangınları açıklaması
        Sıcak hava dalgası sürüyor! Orman yangınları büyük risk taşıyor
        Sıcak hava dalgası sürüyor! Orman yangınları büyük risk taşıyor
        İzmir yangınına müdahale devam ediyor! Piknik ateşinden çıkmış
        İzmir yangınına müdahale devam ediyor! Piknik ateşinden çıkmış
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        Fenerbahçe Ansu Fati için harekete geçti
        Fenerbahçe Ansu Fati için harekete geçti
        FBI'a 'Crooks' suçlaması: "Görülmemiş bir uygulama"
        FBI'a 'Crooks' suçlaması: "Görülmemiş bir uygulama"
        Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk olacak
        Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk olacak
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Mücbir sebep hali devam eden mükellefe ilave süre
        Mücbir sebep hali devam eden mükellefe ilave süre
        Gol iptali doğru karar mı?
        Gol iptali doğru karar mı?
        Kaplıca gibi! Rekor sıcaklık
        Kaplıca gibi! Rekor sıcaklık
        Yapay zeka tüp bebeğe de el attı! En uygun embriyoyu daha hızlı seçiyor
        Yapay zeka tüp bebeğe de el attı! En uygun embriyoyu daha hızlı seçiyor
        Konyaspor - Galatasaray maçının yazar yorumları
        Konyaspor - Galatasaray maçının yazar yorumları
        Memurların emekli aylığı düşecek mi?
        Memurların emekli aylığı düşecek mi?
        Dünyanın en soğuk şehrinde hayat nasıl?
        Dünyanın en soğuk şehrinde hayat nasıl?
        Aydemir Akbaş vefat etti
        Aydemir Akbaş vefat etti
        İnkâr ve bekârlık yemini
        İnkâr ve bekârlık yemini
        Ayağımıza gelen tatil gösterisi
        Ayağımıza gelen tatil gösterisi
        Habertürk Anasayfa