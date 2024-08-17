Dünyanın dört bir yanında, farklı toplumlar kendi takvim sistemlerini oluşturmuş ve bu takvimler hala günlük yaşamın bir parçası olmaya devam ediyor. Bu farklı zaman ölçümleri, kültürel çeşitliliğin bir göstergesidir. İşte, dünyanın dört bir yanından 9 farklı takvim!