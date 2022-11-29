Sosyal medyadaki fotoğraf ölümü oldu!

DHA

Kars'ta olay, Selim ilçesine bağlı Akyar köyünde meydana geldi. Ozan Demir, çektiği bir kadının fotoğrafını 'Beni bul' notu ile sosyal medya platformu Instagram'da paylaştı.

KADININ YAKINLARI FARK ETTİ

DHA'da yer alan habere göre paylaşımı fark eden kadının yakınları ile Ozan Demir arasında tartışma çıktı.

BIÇAKLI KAVGADA HAYATINI KAYBETTİ

Çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada Ozan Demir, kardeşi ve Ferdi K. yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmak istenen yaralılardan Ozan Demir, yolda hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Demir'in cenazesi, otopsi sonrası köy mezarlığında toprağa verildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.