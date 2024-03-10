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        Haberler Gündem Güncel Sosyal medyada yeni tehlikenin adı: 2. el ürün dolandırıcılığı!

        Sosyal medyada yeni tehlikenin adı: 2. el ürün dolandırıcılığı!

        Milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformları, dolandırıcıların da hedefinde. Dolandırıcılar, 2. el ilan sitelerinin aynısı tasarlayarak ürün almak isteyen vatandaşları tuzaklarına düşürüyorlar. Habertürk ekibi sanal dolandırıcıları mercek altına aldı. Sanal dolandırıcılığın cezası ne? Bekir Mert'in haberi..

        Giriş: 10.03.2024 - 11:53 Güncelleme: 10.03.2024 - 11:53
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        Sosyal medyada 2. el tuzağı!
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        Dolandırıcılar hedeflerine ulaşmak için Instagram gibi platformları kullanıyor. Dolandırıcıların yeni yöntemi ise 2. el ilan sitelerinin birebir kopyasını tasarlayıp "uygun fiyatlı ürün" ilanlarıyla insanları tuzaklarına düşürmek. Dolandırıcılar bu yöntemle binlerce lirayı havaleyle alıyor ancak, ürünü göndermiyor. Sanal dolandırıcılığın cezasına ilişkin Avukat Çağatay Çakır Habertürk’e konuştu.

        “TEKNOLOJİNİN GELİŞMESİYLE SAHTE İLAN SİTELERİ ARTIYOR”

        Teknolojinin gelişmesiyle birlikte sahte ilan sitelerinin arttığını ifade eden Çakır, “İlan sitelerinin sahtelerini yapıyorlar. Bu şekilde insanları dolandırıyorlar. Kopyalar cidden gerçeğe çok yakın oluyor. Hiç ürün göndermeyebiliyorlar, parayı alıp ortadan kaybolabiliyorlar. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte sahte ilan siteleri artış gösterdi." dedi.

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        “SİZDEN TELEFON NUMARASI İSTENİYOR”

        Çakır, “Sosyal medya üzerinden bunların linkleri atıldığında genelde engelleniyor. Sizden telefon numarası isteniyor ve Whatsapp üzerinden link atılıyor. Linke tıkladığında bire bir aynı siteye yönlendiriyor. Bakın açıklamaları var konum bilgisi var, ara dendiğinde telefon numarası çıkıyor. Ürün siparişi vermek isteyen bir kişi ödeme yapmak istediğinde karşısına işte bu şekilde bir sayfa çıkıyor kullanıcılara bir IBAN veriliyor, 10 bin TL 'nin o IBAN’a gönderilmesi isteniyor. Ödemeyi tamamla denildiğinde, kullanıcıdan ödeme yaptığına dair dekont isteniyor.” diye konuştu.

        “10 YILA KADAR CEZA ALABİLİYOR”

        Çakır, “Sahte bir siteyse sizi IBAN'a yönlendirir. Şirket adı olmayan şahsa yönlendirir ama gerçek bir site size IBAN vermez. Ödeme aracı gönderir onay ister, şirketin kendi hesabına alır. Burada para doğrudan karşıya geçiyor ve ürünü alamıyorsunuz. Bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapmanın cezası 10 yıla kadar hapis olabiliyor.” ifadelerini kullandı.

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        BİR SİTENİN SAHTE OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

        Bir sitenin sahte olup olmadığının nasıl anlaşılacağına ilişkin Çakır, “Önce ilan bilgilerine açıklamaya konuma bakar, bunlar çalışıyorsa, kişinin adına tıklar gerçekten böyle bir kişi var mı diye, bakın açılmıyor. Tıklandığında açılmıyorsa bu sitenin sahteliğine bir gösterge. Küçük ev aletleri diyor. Mesela tıklıyorum, açılmıyor. Buradaki linkler çalışmıyor.” şeklinde konuştu.

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