Sosyal medya içeriklerinin alışverişe etkisi

Araştırma şirketi Ipsos, TikTok’un seyahat, eğlence, finans, gıda & içecek ve otomotiv sektörlerindeki tüketici davranışlarını nasıl şekillendirdiğini detaylandıran “TikTok Made Me” başlıklı raporunu yayımladı. Rapor, özellikle seyahat, eğlence, gıda & içecek, finans ve otomotiv sektörlerinde TikTok’un satın alma kararlarını nasıl etkilediğini ortaya koyuyor.

REKLAM advertisement1 Markalara TikTok topluluğunun en güncel tercihlerine dair içgörüler sağlayan rapor, pazarlama stratejilerinin şekillendirilmesine destek olmayı hedefliyor. Eğlence, yaratıcılık ve samimiyet arasındaki etkileşimi derinlemesine inceleyen rapor, TikTok’un ilham verici içerikleriyle keşif ve aksiyon süreçlerinde nasıl bir katalizör rolü üstlendiğini de ortaya koyuyor. Bu sayede markalara, hedef kitleleriyle güçlü ve anlamlı bağlar kurmaları için değerli bir rehber sunuluyor.

Rapora göre, kullanıcıların yüzde 67’si, TikTokMadeMeBuyIt trendinden haberdar olduktan sonra satın alma kararı alıyor. Reklamlar ise yaratıcı, dikkat çekici, bilgilendirici ve içerik üreticisi odaklı bulunuyor. Bu yaklaşım, tüketici davranışlarını yeniden şekillendiriyor. Özellikle kullanıcıların yüzde 55’i, platformda karşılaştıkları videolar veya sponsorlu içerikler sayesinde plansız alışveriş yapıyor. “TikTok Made Me” raporu, keşiften satın almaya kadar geçen süreçte uygulamanın tüketicilere nasıl rehberlik ettiğini ortaya koyarken, otantik bağlar kurarak güven ve itibar inşa etmenin yollarını da gösteriyor.

SEKTÖRLERE GÖRE TÜRKİYE'DEKİ ETKİ Raporda TikTok’un Türkiye’deki farklı sektörler üzerindeki etkileri şu şekilde özetleniyor: Seyahat: Son altı ayda her 2 kişiden 1’i TikTok’ta seyahatle ilgili içerik izledi. Kullanıcıların yüzde 42’si bu içeriklerin yorum ve önerilerle seyahat planlamalarını etkilediğini ve videoda tanıtılan seyahatle ilgili ürün/hizmeti satın aldığını belirtiyor.

Eğlence: Türkiye’deki TikTok kullanıcılarının 10’undan 7’si son altı ay içinde eğlenceyle ilgili videolar izlediğini ifade ediyor. Kullanıcıların yüzde 54’ü videoda tanıtılan eğlence ürününü satın alıyor. Platform, kullanıcıların favori içeriklerini keşfetmeleri ve paylaşmaları için eşsiz bir alan sunuyor.

Gıda & İçecek: Yemek tarifleri ve viral akımlar Türkiye’de geniş bir kitleye ulaşıyor. Kullanıcıların yüzde 61’i bu içeriklerden etkilenerek yeni tarifler deniyor veya ürün satın alıyor.

Otomotiv: TikTok’ta bir otomobil videosu izleyen kullanıcıların yüzde 39’u araba veya otomobil ürününü satın aldı.

Finans: Son altı ayda 5 kişiden 2'si TikTok'ta yatırım veya tasarrufla ilgili videolar gördü. Bu içerikleri izleyen kullanıcıların yüzde 53’ü finansal ürün satın alarak harekete geçti.