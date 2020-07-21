Sosyal medya düzenlemesi nedir? Sorusu milyonlarca Facebook, Twitter ve Instagram kullanıcıları tarafından merak konusu oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi. İşte sosyal medya düzenlemesi ile ilgili detaylar...

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ NEDİR?

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, "Kanunda "sosyal ağ sağlayıcı" tanımı yapıyoruz. Bu sağlayıcıların Türkiye'de bir merkez oluşturmalarını istiyoruz. Soruşturma ve kovuşturmaya imkan veren düzenleme yapacağız. Muhataplık oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

Özlem Zengin "Bizim birinci önceliğimiz asla bu sosyal ağ sağlayıcılarının kapanması değil. Hayatımızdaki yerinin farkındayız. Ne kadar çok kullanımda olduğunun farkındayız. Ama bu manada özgürlüklerle, hak ve hukuk arasında bir denge kurmaya çalışırken, kademelendirilmiş bir yaptırım silsilesi var" diye konuştu.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİNDE NELER VAR?

AK Partili Zengin açıklamalarından satır başları şöyle;

MHP ile birlikte çalıştığımız bu düzenleme çok önemli. Bütün kamuoyunu yakından ilgilendiriyor. Sosyal medya ile ilgili sosyal ağ düzenleyici şirketler yurt dışında. Bizim yaptığımız düzenleme ile bu şirketlere sorumluluk getiriyoruz.

Yeni oluşan yaşam alanıyla ilgili düzenleme içerisinde. Fransa’da Almanya’da Amerika’da arayışlar var. Sosyal medya ile ilgili hukuk düzenlemeleri uluslararası standarda gelmedi. Hakarete, tacize son vermeyi hedefliyoruz.

Bu düzenlemeyi yaparken birinci önceliğimiz özgürlükler. Bütün dünya sosyal medya ile ilgili bir arayış içinde. Her ülke düzenlemeler yapıyor. Sosyal ağ sağlayıcıları adı altında bir düzenleme, bir muhataplık oluşturmak istiyoruz.

Günlük erişim 1 milyondan fazlaysa temsil olacak.

Bu düzenlemenin en önemli amacı da idari olarak, hukuki olarak ve mali olarak bir muhataplık teşkil etmek.

5 aşamalı yaptırım süreci var. Temsilcisi olmayan Sosyal ağ sağlayıcılara 3 aylık reklam vermeme yasağı getirilecek. Birinci önceliğimiz asla sosyal ağ sağlayıcıların kapanması değil. Kurul tarafından 10 milyon idari para cezası olacak. 30 günlük bekleme süresinden sonra bu kez de 30 milyon TL'lik bir idari para cezası daha olacak.

6 aylık sürede raporlama zorunlu olacak.

Temsilici olmayan ağa 10 milyon TL ceza verilecek.

Temsilcisi olmayan kurum yeni reklam yapamayacak.

Kişilik hakkı ihlalinde 5 milyon TL ceza uygulanacak.

Hak ihlalinde temsilciye başvuru mekanizması olacak.

Ağ sağlayıcısından zararın tanzimi istenecek.

Üçüncü aşamaya geldiğimizde 3 aylık reklam vermeme cezası. Bu da yerine getirilmezse kurum başkanlığı sulh ceza hakimliğine başvurarak yüzde 50 bant daralma sonrasında ise yüzde 90 bant daraltma cezası verilebilecek. Bant daralma kararı verilirse erişim sağlayıcılar da 4 saat içinde bu kararı yerine getirmekle mükellef olacaklar.

Sosyal ağlarda 'unutulma hakkı' olacak.

Hukuki zeminde varlıklarını sürdürmelerini istiyoruz.

Yurtdışı hesaplardan paylaşımlar için tebligat yapılacak.

Başka düzenlemeler de yapacağız. 2007'de yaptığımız düzenlemenin bugün yetmediğini görüyoruz.