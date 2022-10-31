Sosyal konut projesine başvuru için son gün

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül’de açıkladığı “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi için bankalar aracılığıyla yapılan başvurular bugün sona eriyor.

e-Devlet üzerinden yapılan başvurular ise 28 Ekim Cuma günü tamamlandı.

Proje 81 ilde 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri olarak sunulacak. Mart 2023’e kadar konut ve arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor

“İlk Evim, İlk İş Yerim” projesine şu ana kadar 8 milyona yakın vatandaşın başvuruda bulunurken resmî müracaatları tamamlanan talep sayısı 5 milyona yaklaştı.

İLK TEMELLER ATILDI

"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında 17 ilde, 5 bin 615 sosyal konutun ilk temelleri 25 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle atıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından projeye ilişkin yapılan açıklamada şu detaylar tekrar hatırlatıldı:

“İlk Evim İlk, İş Yerim, İlk Evim Arsa” projesi 81 ilde 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri olarak vatandaşlara sunulacak.

Konutlar yöresel ve yatay mimari olarak inşa edilecek.

Depreme dayanıklı, temelleri sağlam, güvenli olacak.

Konutlar 5 katı geçmeyecek.

Çevre dostu yapı malzemeleri kullanılacak.

Konutlar; sıfır atığa, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inşa edilecek.

Vatandaşlar, uygun fiyatlı konutlara sahip olabilecek.

Vatandaşlar, 2+1 konutlara 240 ay vade ile aylık 2 bin 280 lira taksitle sahip olabilecek; 3+1 konutlara ise 240 ay vade ile aylık 3 bin 187 lira taksitle erişebilecek