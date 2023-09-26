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        Haberler Gündem Eğitim Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar? Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü İş İmkanları

        Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır?

        Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, eğitim alanında öğrencilere toplum bilimleri, tarih, coğrafya, psikoloji, sosyoloji ve diğer ilgili disiplinlerde öğretmen olma yetkinlikleri kazandırmayı amaçlayan bir lisans programıdır. Peki, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü nedir? Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü eğitim süresi kaç yıl?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2023 - 17:41 Güncelleme: 26.09.2023 - 17:41
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        Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü nedir?
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        Bu program öğrencilere özellikle sosyal bilgiler derslerini ilkokul, ortaokul veya lise düzeyinde öğretme yeteneği kazandırmayı hedefler. Bu alanda eğitim alan öğrenciler, gelecekteki öğretmenlik kariyerleri için hazırlanırlar.

        Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

        Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü, 4 yıl süren bir lisans programıdır. Bu program, öğrencilere sosyal bilgiler alanında eğitim verme becerilerini kazandırmayı amaçlar. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunları, eğitim sektöründe ve öğrencilere sosyal bilgiler konularında eğitim vermekle ilgili çeşitli işlerde çalışabilirler. Peki, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunları ne iş yapar? Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunları nerede çalışır?

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        Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Mezunları İş Olanakları

        Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunları iş olanakları geniş kapsamlıdır ve aşağıdaki gibidir.

        • Sosyal Bilgiler Öğretmeni: Mezunlar, ilkokul, ortaokul veya lise düzeyinde sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev alabilirler. Öğrencilere tarih, coğrafya, vatandaşlık eğitimi, ekonomi, siyaset bilimi ve diğer sosyal bilimler konularında dersler verirler.
        • Öğretim Malzemesi Hazırlama: Mezunlar, ders materyalleri, öğretim planları ve öğretim kaynakları hazırlamak için çalışabilirler. Bu iş, eğitim materyali geliştiricileri veya yayınevlerinde çalışma fırsatları sunabilir.
        • Eğitim Danışmanlığı: Mezunlar, öğrencilere eğitim ve kariyer seçenekleri hakkında danışmanlık yapabilirler. Okullarda veya eğitim danışmanlık merkezlerinde çalışabilirler.
        • Müze ve Kültürel Kurumlar: Müze veya kültürel kurumların eğitim programlarını geliştirmek ve sunmak için çalışabilirler. Bu iş, müze eğitimi koordinatörleri veya rehberler olarak gerçekleştirilebilir.
        • Eğitim Yönetimi ve Politika: Eğitim yönetimi, okul yönetimi veya eğitim politikaları konularında çalışabilirler. Okul yöneticisi, müdür yardımcısı veya eğitim politika analisti pozisyonlarına başvurabilirler.
        • Eğitim Teknolojisi: Eğitim teknolojisi şirketlerinde veya eğitim teknolojisi uygulamalarını geliştiren firmalarda çalışabilirler. Eğitim materyali geliştirme ve dijital öğrenme platformları üzerinde çalışabilirler.
        • Özel Dershane veya Kurslar: Özel dershane veya kurs merkezlerinde sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev alabilirler.

        Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Dersleri

        Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü dersleri, öğrencilere sosyal bilgiler alanında eğitim verme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olacak temel bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlar.

        • Sosyal bilgilerin temelleri: Sosyal bilgilerin tarihçesi, önemi ve temel kavramlar hakkında giriş dersi.
        • Tarih dersleri: Tarih öğrenimi, tarih yazımı ve farklı tarih dönemleri üzerine dersler.
        • Coğrafya dersleri: Coğrafya öğrenimi, dünya coğrafyası, harita okuma becerileri ve coğrafi bilgi dersleri.
        • Vatandaşlık eğitimi: Vatandaşlık hakları, görevleri ve demokratik vatandaşlık eğitimi hakkında dersler.
        • Siyaset bilimi: Temel siyaset bilimi kavramları, siyasi sistemler ve siyasi süreçler hakkında dersler.
        • İnsan hakları ve hukuk: İnsan hakları, hukukun temel prensipleri ve hukukun sosyal bilgilere etkisi konularını içeren dersler.
        • Eğitim bilimleri: Eğitim psikolojisi, öğretim stratejileri, sınıf yönetimi ve öğrenci değerlendirme dersleri.
        • Müfredat geliştirme: Sosyal bilgiler müfredatının oluşturulması ve müfredat tasarımı hakkında dersler.
        • Eğitim stajı: Öğrencilerin gerçek dünya deneyimi kazandığı ve öğretim pratiği yapma fırsatı bulduğu zorunlu staj dönemleri.
        • Öğrenci değerlendirmesi: Öğrencilerin performansını değerlendirmek ve değerlendirme teknikleri hakkında dersler.

        Bu dersler, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunlarının öğrencilere sosyal bilgileri etkili bir şekilde öğretme ve öğrenme süreçlerini yönlendirme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur. Ayrıca eğitim psikolojisi, öğretim stratejileri ve sınıf yönetimi gibi konuları da içererek öğretmenlerin sınıf içi deneyimlerini iyileştirir.

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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