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Twitter kaybolan tweet özelliği ‘fleet’ için düğmeye bastı

Sosyal ağ Twitter, kullanıcıların paylaştıkları tweet’lerin 24 saat sonra silineceği yeni bir özelliğin testine başladı. “Fleet” adı verilen bu yeni özellikle kullanıcıların tweet’leri 24 saat sonra kaybolacak. İşte Twitter Hikayeler özelliği Twitter Fleet ile gelen yenilikler...

05.03.2020 - 08:24 | Güncelleme: ABONE OL
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Twitter fleet
HABERTURK.COM

Twitter, yeni bir özelliği devreye almaya hazırlanıyor. Sosyal ağ, kullanıcıların paylaştıkları tweet’lerin 24 saat sonra silinmesini sağlayacak yeni özelliğin testlerine başladı.

Kullanıcıların, Twitter’ın “Fleet” adını verdiği bu özellik ile attıkları tweet’ler 24 saat sonra kaybolacak. İngilizce’de “kısa süren, hızlı” anlamına gelen “fleet” kelimesinden esinlenerek adlandırılan bu yeni Twitter aracı, öncelikli olarak Brezilya’da test edilmeye başlandı.

TWITTER HİKAYELER İLE TANIŞACAK

280 karakterlik ‘fleet’ler, normal tweet’lerden farklı olarak retweet edilemiyor ve beğenilemiyor. "Twitter Hikayeler" olarak da adlandırılabilecek olan sosyal ağın devreye almaya hazırlandığı bu yeni özelliğe, doğrudan mesaj ve emojilerle yanıt verilebiliyor.

Sosyal ağlar üzerinden yapılan ve 24 saat sonra kaybolan paylaşım özelliği aslında kullanıcıların Twitter dışındaki platformlarda yakından tanıdığo bir özellik.

Belirli bir süre sonra kaybolan paylaşımlar ilk olarak Snapchat’te ve ardından Instagram ve Facebook hikayelerde de kullanıma sunulmuştu. Bu örneklerin yanısıra WhatsApp’taki “Durumlar”da da 24 saat sonra kaybolan yazı, fotoğraf, video ve GIF'ler paylaşılabiliyor.

ÇEKİNGEN KULLANICILARA ANLIK FİKİR PAYLAŞIMI

Twitter yapılan testlerin ardından “Fleet” özelliğini diğer ülkelerde de aktif hale getirmeyi planlıyor. Sosyal ağın resmi blogunda yeni özellik ile ilgili bilgi veren Twitter’ın ürün yöneticisi Mo Al Adham, “Fleet”i kısa süreli anlık fikirlerin paylaşılması için geliştirdiklerini belirtti.

Fleet’lerin tweet atma konusunda kendilerini rahat hissetmeyen kullanıcıların etkileşimini artırmasını beklediklerini ifade eden Mo Al Adham, “Başlattığımız testin sonuçlarına ve kullanıcıların geri bildirimlerine göre Fleet’leri diğer ülkelere de açacağız” dedi.

 

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