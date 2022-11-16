Cümlede bulunan isim tamlamalarında da yer alabilen, sonuna hal eki de alabilen soru zamiri ile ilgili cümleler nelerdir? Konuyla ilgili araştırmalar yapan öğrencilerin de faydalanmaları adına soru zamiri konu anlatımı formatına uygun olarak hazırladığımız yazımızı sizleri için hazırladık. İşte, tüm detaylar…

Soru Zamiri Nedir?

Cümle içindeki isimlerin yerini soru yoluyla tutma görevi olan zamirlere soru zamiri adı verilmektedir. Ne” ve “kim” soru kelimeleri ve bunların çekimlenmiş şekilleriyle “hangisi, kaçı” gibi soru kelimeleri, cümle içinde soru zamiri olarak kullanılmaktadır.

Cümle içinde soru zamiri olarak kullanılan diğer sözcüklerden öne çıkanlar ise şunlardır:

‘’kim, kimler, ne, neler, nere, neresi, nereyi, nereye, nerede, nereden, kaçı, kaçımız, kaçınız, hangisi, hangimiz, hangileri, kaçıncı, kaçta, kaçtan vb.’’

Soru Zamiri Örnekleri

Bu pis kokunun nereden geldiğini anlamaya çalışıyorum.

Bu dünyada ailesinden başka sarılabileceği neyi kaldı ki?

Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen?

Hangimiz zor zamanlardan geçmedik?

Kimler geldi kimler geçti.

Sahile inerken yanına alması gereken eşyaları ona kim söyledi?

Soru Zamiri İle İlgili Cümleler

Cümle içinde yer alan ve bir ismin yerini soru sorma yoluyla tutma görevinde olan soru zamirlerini cümle içinde saptamak için dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Şimdi gelin bu hususları, soru zamiri içeren cümleler aracılıyla birlikte inceleyelim:

Not: Soru zamirleri cümleye soru anlamı katarlar fakat bazı durumlarda cümleyi bir soru cümlesi haline getirmezler.

Örnek:

Hakkımda kimin ne düşündüğünü hiç önemsemiyorum.

ne düşündüğünü hiç önemsemiyorum. Bunca yıldır başımıza neler

Not: Hangi ve kaç sıfatları sonuna iyelik ekleri alarak soru zamirine dönüşürler.