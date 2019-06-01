Alman otomobil üreticisi Audi, elektrikli bir sörf tahtası geliştirdi. Markanın elektrikli otomobillerinin geleceğine dair bir öngörüsü niteliğinde olduğu açıklanan sörf tahtasının, 6.7 beygir güç ürettiği ve su üzerinde saatte 45 kilometre hıza çıkabildiği belirtildi.

E-foil adı verilen sörf tahtasının, şimdilik prototip olarak bir adet üretildi verilen bilgiler arasında. Markanın amacının ise, birkaç yıl içinde isteyen Audi sahiplerinin test edebileceği miktarlarda üretim adedini hayata geçirmek olduğu bildiriliyor.

Karbon lifle güçlendirilmiş polimer (CFRP) ile üretilen e-foil, 1.7 metre uzunluğa sahip. Hızı sörfçünün elinde bulunan bir uzaktan kumanda ile ayarlanabilen sörf tahtasının, bataryasının ise 1 saat kullanılabildiği kaydedildi.