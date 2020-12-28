1962 yılında 'Two Women' filmindeki rolü ile Oscar kazanan Loren, "Bir film çektiğinizde ne yapmanız gerekiyorsa onu yaparsınız ve onun dışındaki şeyleri düşünemezsiniz" dedi.

İtalyan oyuncu, ayrıca "Hayatım için ve etrafımda inşa etmeye çalıştığım şey için zamana ihtiyacım vardı. Aksi takdirde ne için yaşarsınız? Sadece iş için mi?" şeklinde konuştu.