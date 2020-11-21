Playstation 5 Türkiye fiyatı ve özellikleri

Sony’nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 (PS5) Türkiye'de satışa çıktı. PlayStation 5 Türkiye’de belirlenen tarih itibariyle teknoloji marketler ve web mağazalarında satışa sunuldu. İşte PlayStation 5 fiyatı ve özellikleri...

PLAYSTATION 5 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

PlayStation 5’in Türkiye perakende satış fiyatı 8 bin 299 TL olarak çıktı.

Sony'nin PS5 modelinin iki versiyonu bulunuyor: Bunlardan ilki blu-ray destekli standart model, diğeri ise dijital model.

SONY PLAYSTATION 5 ÖZELLİKLERİ NELER?

PlayStation 5’in biri fiziksel oyun disklerinin takılabildiği standart, diğeri ise herhangi bir disk girişi olmayan ve oyunların internet üzerinden dahili hafızaya yüklenebildiği dijital (PlayStation 5 Digital Edition) olmak üzere iki versiyonu bulunuyor.

8 çekirdekli, 3.5 GHz hızı destekleyen AMD Zen 2 işlemciden güç alan PS5’in grafik işlemcisinde ise yine AMD’nin RDNA 2 mimarisi yer alıyor. 8K çözünürlüğü de destekleyen PS5’te 16 GB GDDR6 RAM, 825 GB SSD dahili depolama birimi ile geliyor.

Genişletilebilir depolama için NVMe SSD yuvasına sahip olan konsolda, harici depolamaya olanak sağlamak için de ekstra USB portu bulunuyor. Tanıtımda yapılan açıklamaya göre PS4’te 1 GB’lık boyut için 20 saniyelik bir ön yükleme süresi bulunurken, PS5’te 2 GB’lık veri için yükleme süresi 0.27 saniyeye kadar düşüyor.

PlayStation 5’te yer alan iki yeni motordan biri olan Tempest Engine, daha zengin ve daha doğal seslerin üretilmesine imkan tanırken, Geometry Engine ise geliştiricilerin ekran boyunca daha fazla üçgen kaydırmasına yardımcı oluyor.