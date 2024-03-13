Sony'nin yeni güncellemesi, DualSense kontrolcüsündeki hoparlörlerin ve mikrofonunun performansını artırıyor. Artık kontrolcüdeki ses kalitesi daha net ve zengin olacak. Ayrıca, oyun içi seslerin ve sesli sohbetin daha iyi duyulabilmesi için DualSense ve DualSense Edge kontrolcülerinin donanım yazılımları da güncellendi.

Ekran paylaşımı özelliği de bu güncelleme ile önemli bir iyileştirme aldı. Artık arkadaşlarınızla paylaştığınız ekranı daha etkili bir şekilde vurgulayabilir ve emoji tepkileriyle daha etkileşimli hale getirebilirsiniz.