Sony 65 milyon PS5 sattığını açıkladı

Sony, PlayStation 5 Pro'nun piyasaya sürülmesinin hemen ardından, 2024 yılı ikinci çeyrek sonu itibarıyla 65.5 milyon PlayStation 5 sattığını açıkladı. Konsol satışları geçen yılın aynı dönemine göre 1.1 milyon adet düşmüş ve 2024 toplamında 2 milyon adet azalmış olsa da, oyun satışlarının 77.7 milyon adetle %14.9 artması bu düşüşü fazlasıyla telafi etti. Sony'nin aylık aktif PlayStation Network kullanıcı sayısı, geçtiğimiz yılki büyük fiyat artışına rağmen 116 milyon seviyesinde kaldı.

OYUN SATIŞLARININ ETKİSİ

REKLAM advertisement1

Bu sonuçlar neticesinde, Sony'nin gelirleri %9 arttı ve işletme karı %73 gibi çarpıcı bir artışla 445.1 milyar yen (2.91 milyar dolar) seviyesine ulaştı. Şirket, yeni ve daha pahalı (muhtemelen daha kârlı) bir konsolun Noel dönemi için hazır olması nedeniyle yılın geri kalanı için gelir tahminlerini biraz artırdı.

Sony'nin oyun satışlarındaki başarısının büyük bir kısmı, aksiyon RPG oyunu Black Myth: Wukong'un başarısına bağlanıyor. Oyun, PC versiyonu da dahil olmak üzere, ikinci çeyrekte 20 milyon adet satıldı. Bir diğer yüksek performans gösteren oyun ise birinci parti Astro Bot başlığı oldu ve hit oyunların satışları nasıl etkileyebileceğini gösterdi. Sony'nin mali yılı 31 Mart'ta sona eriyor ve önümüzdeki iki çeyrek boyunca Assassin's Creed Shadow ve Monster Hunter Wilds gibi ilk parti oyunlar, 2025 Şubat'ında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak Sony'nin 2025 mali yılı, Ghost of Yotei, Death Stranding 2, DOOM: The Dark Ages ve Grand Theft Auto VI gibi heyecanla beklenen oyunlarla bir blokbaster yılı olabilir.