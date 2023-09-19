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        Haberler Magazin Songül Öden: Taşınmaktan daha kötü olan şey hamileyken taşınmakmış - Magazin haberleri

        Songül Öden: Taşınmaktan daha kötü olan şey hamileyken taşınmakmış

        2020'de Arman Bıçakçı ile nikâh masasına oturan Songül Öden'den geçtiğimiz ay hamile olduğu öğrenilmişti. Ünlü oyuncudan ilk kez hamilelik pozu geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2023 - 09:40 Güncelleme: 19.09.2023 - 09:45
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          Songül Öden, geçtiğimiz ay hamile olduğunu açıklamıştı. Kız bebek bekleyen Öden, ilk kez hamilelik pozunu paylaştı.

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          Beş aylık hamile olan Songül Öden, "Beş aydır taşınmaya çalışıyorum. Taşınmaktan daha kötü olan şey hamileyken taşınmakmış. Bunu çeken bilir" açıklamasını yaptı.

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          Songül Öden fotoğrafına, Hazal Kaya, Ezgi Mola, Başak Dizer, Şükran Ovalı ve Filiz Akın gibi pek çok ünlü isim de yorum yaptı.

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