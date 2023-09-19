Songül Öden: Taşınmaktan daha kötü olan şey hamileyken taşınmakmış
2020'de Arman Bıçakçı ile nikâh masasına oturan Songül Öden'den geçtiğimiz ay hamile olduğu öğrenilmişti. Ünlü oyuncudan ilk kez hamilelik pozu geldi
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Songül Öden, geçtiğimiz ay hamile olduğunu açıklamıştı. Kız bebek bekleyen Öden, ilk kez hamilelik pozunu paylaştı.
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Beş aylık hamile olan Songül Öden, "Beş aydır taşınmaya çalışıyorum. Taşınmaktan daha kötü olan şey hamileyken taşınmakmış. Bunu çeken bilir" açıklamasını yaptı.
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Songül Öden fotoğrafına, Hazal Kaya, Ezgi Mola, Başak Dizer, Şükran Ovalı ve Filiz Akın gibi pek çok ünlü isim de yorum yaptı.
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