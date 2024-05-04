Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Soner Sarıkabadayı, "43'üncü ayımız hayırlı olsun" - Magazin haberleri

        Soner Sarıkabadayı, "43'üncü ayımız hayırlı olsun"

        Ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı'dan evlilik yıl dönümü paylaşımı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2024 - 09:38 Güncelleme: 04.05.2024 - 09:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        "43'üncü ayımız hayırlı olsun"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ekim 2020'de Kolombiya güzeli Madelein Lopez Camelo ile evlenen ve bu evliliğinden Hasan Matris adında bir erkek çocuğu olan Soner Sarıkabadayı, evlilik yıl dönümünü kutladı.

        45 yaşındaki Ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı, sosyal medya hesabından eşiyle düğünden bir karelerini paylaşıp; "43'üncü ayımız ailemize hayırlı olsun canım karıcığım" notunu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #soner sarıkabadayı

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Huzurevinde çifte cinayette saldırı anı kamerada! İki elde iki bıçak!
        Huzurevinde çifte cinayette saldırı anı kamerada! İki elde iki bıçak!
        Trabzon’da üniversitelilere darp olayında yeni gelişme!
        Trabzon’da üniversitelilere darp olayında yeni gelişme!
        Bakan Bayraktar açıkladı! İliç'te 2 cenazeye daha ulaşıldı!
        Bakan Bayraktar açıkladı! İliç'te 2 cenazeye daha ulaşıldı!
        Neandertal kadınının yüzü üç boyutlu canlandırıldı
        Neandertal kadınının yüzü üç boyutlu canlandırıldı
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        Hangi illerde kuvvetli yağacak? 7 bölgede sağanak!
        Hangi illerde kuvvetli yağacak? 7 bölgede sağanak!
        Kim haklı?
        Kim haklı?
        Fenerbahçe Beko avantajı kaybetti!
        Fenerbahçe Beko avantajı kaybetti!
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        26 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu
        26 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu
        Olaylı gece
        Olaylı gece
        Türkiye'nin kredi notu yükseldi
        Türkiye'nin kredi notu yükseldi
        Gazze'de havadan yardım faciası
        Gazze'de havadan yardım faciası
        G.Saray iki adayla seçime gidiyor
        G.Saray iki adayla seçime gidiyor
        Kablosuz ağı zayıflatan 10 nesne!
        Kablosuz ağı zayıflatan 10 nesne!
        Beşiktaş son nefeste kazandı!
        Beşiktaş son nefeste kazandı!
        Beşiktaş'tan devre arasında penaltı isyanı!
        Beşiktaş'tan devre arasında penaltı isyanı!
        "Kupa için fazlası gerek"
        "Kupa için fazlası gerek"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa