Soner Sarıkabadayı, "43'üncü ayımız hayırlı olsun"
Ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı'dan evlilik yıl dönümü paylaşımı
Giriş: 04.05.2024 - 09:38 Güncelleme: 04.05.2024 - 09:38
Ekim 2020'de Kolombiya güzeli Madelein Lopez Camelo ile evlenen ve bu evliliğinden Hasan Matris adında bir erkek çocuğu olan Soner Sarıkabadayı, evlilik yıl dönümünü kutladı.
45 yaşındaki Ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı, sosyal medya hesabından eşiyle düğünden bir karelerini paylaşıp; "43'üncü ayımız ailemize hayırlı olsun canım karıcığım" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram
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