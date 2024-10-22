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        Haberler Yemek Yapma Sonbaharın en sevilen aroması mutfağınıza geliyor: Ev yapımı Pumpkin Spice Latte!

        Sonbaharın en sevilen aroması mutfağınıza geliyor: Ev yapımı Pumpkin Spice Latte!

        Sonbaharın en popüler içeceği olan Pumpkin Spice Latte'yi evde yaparak, doğal ve lezzet dolu bir deneyim yaşayabilirsiniz. Sadece birkaç basit malzemeyle hazırlanan bu tarif, mağazadan alınan kahvelerde bulunan yapay tatlandırıcılardan uzak durarak, daha otantik bir lezzet sunar. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 14:13 Güncelleme: 22.10.2024 - 14:13
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        • 1

          Pumpkin Spice Latte ile sıcak bir sonbahar keyfi yaşamak için dışarı çıkmanıza gerek yok. Evde kendi ellerinizle hazırlayabileceğiniz bu tarif, doğal malzemelerle hem sağlıklı hem de lezzetli bir içim sunuyor. İşte tarifin detayları!

        • 2

          MALZEMELER

          Pumpkin Spice Latte yapmak için ihtiyacınız olan temel malzemeler şunlardır:

          Espresso: Kahve tadını daha yoğun hissetmek için espresso tercih edebilirsiniz. Alternatif olarak sert demlenmiş kahve kullanabilirsiniz.

        • 3

          Süt: Lezzetin kremamsı olmasını sağlayan ana malzemedir. İstediğiniz türde süt (inek sütü, badem sütü, yulaf sütü gibi) kullanabilirsiniz, ancak köpürme kapasitesi yüksek olan sütleri tercih edin.

        • 4

          Balkabağı Aroması: Gerçek balkabağı püresi ve balkabağı turtası baharatı (pumpkin pie spice) kullanarak o meşhur sonbahar lezzetini elde edersiniz.

          Tatlandırıcı: Doğal bir tat için saf akçaağaç şurubu kullanın. Ayrıca bir tutam vanilya özütü, tatlı aromaları derinleştirir.

          İsteğe Bağlı: Üstüne çırpılmış krema ekleyerek içeceğinizi daha özel hale getirebilirsiniz.

        • 5

          MALZEME DEĞİŞİMLERİ

          Bazı malzemeler eksikse ya da alternatif arıyorsanız, şu ikameler işinizi görebilir:

          Espresso yerine 1/2 fincan sert demlenmiş kahve kullanabilirsiniz. Akçaağaç şurubu yerine de bal veya esmer şekerle tatlandırabilirsiniz.

        • 6

          PUMPKIN SPICE LATTE NASIL YAPILIR?

          Yaklaşık 10 dakikada hazırlanan bu ev yapımı Pumpkin Spice Latte için şu adımları takip edin:

        • 7

          SÜTÜ ISITIN VE MALZEMELERİ KARIŞTIRIN

          Seçtiğiniz sütü küçük bir tencereye dökün ve orta-düşük ateşte, neredeyse kaynama noktasına gelene kadar ısıtın. Kaynamamasına dikkat edin.

          Kahvenizi hazırlayın ve geniş bir kupaya dökün. Balkabağı püresi, akçaağaç şurubu, baharat karışımı ve vanilyayı iyice karıştırın.

        • 8

          SON DOKUNUŞLAR

          Köpürtücü ile sütü yaklaşık 30 saniye boyunca köpürtün ve kahve karışımının üzerine dökün. Köpüğü sonradan ekleyin.

          Çırpılmış krema ekleyin ve biraz daha pumpkin pie spice veya tarçın serpin. Afiyet olsun!

          Kaynak: Ambitious Kitchen

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