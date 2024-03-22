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        Haberler Ekonomi Enerji Benzinin en pahalı ve en ucuz olduğu şehirler! Son zammın ardından 22 Mart güncel il il benzin fiyatları - Enerji Haberleri

        Benzinin en pahalı ve en ucuz olduğu iller hangileri?

        2024 genelinde benzine şu ana kadar yüzde 26 zam geldi. Dün benzine gelen 1.34 liralık zamla 15 ilde benzinin litre fiyatı 45 liranın üzerine çıktı. İşte il il Türkiye genelinde ortalama benzin fiyatları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2024 - 11:28 Güncelleme: 22.03.2024 - 11:37
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        • 1
          HAKKARİ 45.29 TL/LT
        • 2
          ŞIRNAK 45.25 TL/LT
        • 3
          BİTLİS 45.24 TL/LT
        • 4
          MUŞ 45.24 TL/LT
        • 5
          SİİRT 45.24 TL/LT
        • 6
          TUNCELİ 45.24 TL/LT
        • 7
          BATMAN 45.23 TL/LT
        • 8
          BİNGÖL 45.23 TL/LT
        • 9
          ELAZIĞ 45.23 TL/LT
        • 10
          MARDİN 45.23 TL/LT
        • 11
          VAN 45.18 TL/LT
        • 12
          DİYARBAKIR 45.15 TL/LT
        • 13
          IĞDIR 45.14 TL/LT
        • 14
          AĞRI 45.11 TL/LT
        • 15
          KARS 45.10 TL/LT
        • 16
          ERZURUM 44.99 TL/LT
        • 17
          ERZİNCAN 44.97 TL/LT
        • 18
          ISPARTA 44.95 TL/LT
        • 19
          BURDUR 44.94 TL/LT
        • 20
          ANTALYA 44.90 TL/LT
        • 21
          ARDAHAN 44.90 TL/LT
        • 22
          AKSARAY 44.88 TL/LT
        • 23
          NEVŞEHİR 44.88 TL/LT
        • 24
          KARAMAN 44.86 TL/LT
        • 25
          AFYON 44.85 TL/LT
        • 26
          NİĞDE 44.84 TL/LT
        • 27
          MALATYA 44.82 TL/LT
        • 28
          ADANA 44.81 TL/LT
        • 29
          ŞANLIURFA 44.81 TL/LT
        • 30
          ADIYAMAN 44.80 TL/LT
        • 31
          ARTVİN 44.77 TL/LT
        • 32
          KONYA 44.77 TL/LT
        • 33
          MERSİN 44.77 TL/LT
        • 34
          GİRESUN 44.75 TL/LT
        • 35
          BAYBURT 44.74 TL/LT
        • 36
          GAZİANTEP 44.73 TL/LT
        • 37
          GÜMÜŞHANE 44.73 TL/LT
        • 38
          RİZE 44.72 TL/LT
        • 39
          KAHRAMANMARAŞ 44.71 TL/LT
        • 40
          AMASYA 44.69 TL/LT
        • 41
          KİLİS 44.69 TL/LT
        • 42
          SİVAS 44.69 TL/LT
        • 43
          TRABZON 44.69 TL/LT
        • 44
          TOKAT 44.67 TL/LT
        • 45
          ORDU 44.66 TL/LT
        • 46
          SİNOP 44.66 TL/LT
        • 47
          KAYSERİ 44.65 TL/LT
        • 48
          HATAY 44.63 TL/LT
        • 49
          OSMANİYE 44.63 TL/LT
        • 50
          KASTAMONU 44.60 TL/LT
        • 51
          SAMSUN 44.58 TL/LT
        • 52
          ÇANAKKALE 44.53 TL/LT
        • 53
          DENIZLI 44.53 TL/LT
        • 54
          KÜTAHYA 44.52 TL/LT
        • 55
          MUĞLA 44.52 TL/LT
        • 56
          UŞAK 44.52 TL/LT
        • 57
          KARABÜK 44.49 TL/LT
        • 58
          AYDIN 44.48 TL/LT
        • 59
          BALIKESİR 44.48 TL/LT
        • 60
          BARTIN 44.46 TL/LT
        • 61
          ÇORUM 44.46 TL/LT
        • 62
          ESKİŞEHİR 44.45 TL/LT
        • 63
          ZONGULDAK 44.45 TL/LT
        • 64
          İZMİR 44.41 TL/LT
        • 65
          MANİSA 44.41 TL/LT
        • 66
          EDİRNE 44.39 TL/LT
        • 67
          YOZGAT 44.39 TL/LT
        • 68
          KIRKLARELİ 44.38 TL/LT
        • 69
          ÇANKIRI 44.35 TL/LT
        • 70
          KIRŞEHİR 44.33 TL/LT
        • 71
          TEKİRDAĞ 44.33 TL/LT
        • 72
          BURSA 44.26 TL/LT
        • 73
          KIRIKKALE 44.23 TL/LT
        • 74
          BOLU 44.22 TL/LT
        • 75
          ANKARA 44.21 TL/LT
        • 76
          BİLECİK 44.20 TL/LT
        • 77
          DÜZCE 44.17 TL/LT
        • 78
          YALOVA 44.14 TL/LT
        • 79
          SAKARYA 44.13 TL/LT
        • 80
          KOCAELİ 44.10 TL/LT
        • 81
          İSTANBUL (AVRUPA) 43.45 TL/LT
        • 82
          İSTANBUL (ANADOLU) 43.36 TL/LT
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