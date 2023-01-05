Son zamanların popüler kişilik bozukluğu narsizm, bir aşk hikayesinden doğdu! "Narkissos ve Ekho'nun karşılıksız aşkı"

Aşk hikayesinin prensi ise ismini ileriki dönemlerde büyük bir hastalığa verecek olan Narkissos'tur. Narkissos, herkes tarafından ilgi gören ve dikkat çeken bir yakışıklılığa sahiptir.

Mitolojiye göre Narkissos ve Ekho'nun aşkının başlaması Ekho'nun Narkissos'a ilk görüşte aşık olması ile başlar.

Ekho kendine âşık olanları umursamayan ve karşılık vermeyen su perisidir. Ekho her ne kadar ona âşık olanlara karşılık vermese de, bir gün ormanda avlanan bir avcı görür ve anında ona tutulur; çünkü bu avcı onun hayal edebileceğinden çok daha asil ve zariftir. Bu zarif prens Narkissos’dan başkası değildir.

Ekho bu prense görür görmez aşık olur. Aşktan gözü kör olan bu prenses hemen etrafa haber gönderir ve Narkissos hakkında bilgi toplamaya başlar. Diğer su perileri Ekho'nun Narkissos'tan bahsettiklerini anladıklarında prensesi bir konuda uyarmak isterler. Su perilerinin Ekho'ya uyarısı ise şu şekildedir; Narkissos, ölümlü prenslerin en yakışıklısıdır. Tüm tanrılar, tanrıçalar ve faniler onun peşinde koşarlar ancak o kimseye bakmaz. Sen de bu umutsuz aşk ile vaktini sakın kaybetme...

Peki gönül ferman dinler mi? Tabii ki dinlememiş ve Ekho Narkissos'un peşinden gitmeye devam eder.