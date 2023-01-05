Son zamanların popüler kişilik bozukluğu narsizm, bir aşk hikayesinden doğdu! "Narkissos ve Ekho'nun karşılıksız aşkı"

Hem narsisizm hem de nergis çiçeklerinin ortaya çıkışı işte tam da bu şekilde olmuştur. Hem hüzünlü hem de takıntılı bir aşk hikayesi sayesinde...
1944 yılı Tercüme Mecmuası sayısında çıkan Can Yücel’in çevirisinden kısa bir örnek olarak bu kısmı verebiliriz:
Şunlar oldu son sözleri, gözlerini ayırmadan sulara bakan Narkissos’un:
Ey boş yere sevdiğim çocuk: yer tekrar iletti dediklerini.
Elveda deyince o, bağırdı Ekho: Elveda
Yorgun başını dayadı sık çayırlığa, ölüm kapadı efendilerinin güzelliğine hayran gözlerini.
Hala bakıyordu kendine, yer altına göçtükten sonra bile;
Bakıyordu Styks sularına. Dövündüler bacıları Naias’lar
Kesik saçlarını yanı başına koydular; dövündüler Dryas’lar,
Ekho’da katıldı onlara. Tam sedyeyi, odun yığınını, titreyen meşaleleri hazırladılar,
Vücut yoktu hiçbir yerde, yerinde sarı göbeğini beyaz yaprakların kucakladığı bir çiçek buldular.