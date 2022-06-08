Son bölümü vizyona çıkıyor

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Yapımını Hann Yapım, yapımcılığını İlkem Şahin’in üstlendiği; proje tasarımı Onur Aşa’ya ait ve fobilerin korkutucu yüzünü ortaya koyan film serisinin üçüncü ve son bölümü ‘Son Seans: MTTH’, gösterime 17 Haziran’da girecek.

60 dakikalık üç filmden oluşan serisinin son filminde Monofobi (yalnız kalma korkusu), Tanatofobi (ölüm korkusu), Tafefobi (canlı gömülme korkusu) ve Hidrofobi (su ve suda boğulma korkusu) işleniyor.

Çocukluğunda yaşadığı ebeveyn travması sebebiyle psikolojik sorunlar yaşayan Selim, rutin hayatına devam ederken bir yolculuk esnasında fobileri beklenmedik şekilde tetiklenecek ve şok edici tecrübelerle karşı karşıya kalacak.

Çoklu fobi sendromunun korkutucu yüzünü gözler önüne seren ‘Son Seans: MTTH’, vizyonda yalnızca 14 gün kalacak ve izleyicilerine birbirinden iddialı sahneler sunacak. Fobilerin birer kabusa dönüşebileceğini ve hayatları alt-üst edebileceğini ispatlayan film serisinin son filmi 17 Haziran’da sinema salonlarında yerini alıyor.

Filmin Konusu: Kamyonu ile nakliye işleri yapan 'Selim’in çocukluğu katı bir babanın ellerinde geçmiştir. Babasından korkarak ve dayaklarla zorbalıkla geçen çocukluğu onu korumaya çalışan annesine rağmen 'Selim’in psikolojisinde büyük hasarlar yaratmıştır. 'Şoför Selim', rutin hayatını fobilerinden kaçarak ve kendine özgü çözümleriyle yaşarken bir yolculuk esnasında ardı ardına tetiklenen fobileriyle beraber kendini gecenin karanlığında ıssız bir ormanda korkularından kaçmaya çalışırken bulacak.