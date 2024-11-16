Son maç! Karadağ - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta liderliği hedefleyen Türkiye, son maçında Karadağ ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-Yıldızlılar, grubu zirvede tamamlayıp A Ligi'ne yükselmek için sahaya çıkacak. Deplasmanda oynanacak bu kritik mücadele, hem heyecan dolu anlara sahne olacak hem de taraftarların büyük ilgisini çekecek. Peki, Karadağ - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçla ilgili tüm detaylar...
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Milli heyecan UEFA Uluslar B Ligi’nde son kez sahne alıyor. Galler maçı ardından gruptaki liderliğini koruyan Türkiye, zorlu Karadağ deplasmanına çıkıyor. Vincenzo Montella’nın önderliğindeki milliler, A Ligi’ne yükselme hayallerini gerçeğe dönüştürmek için mücadele edecek. Heyecan dolu bu karşılaşma, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki, Karadağ - Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
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LİDERLİK SON MAÇA KALDI!
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Galler ile 0-0 berabere kaldı. Milli takımda Kerem Aktürkoğlu 89. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. A Milli Futbol Takımımız, Salı günü Karadağ karşısında grubunu lider bitirmek için mücadele edecek.
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KARADAĞ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
Karadağ Türkiye milli maçı 19 Kasım Salı günü oynanacak. 22.45'te başlayacak heyecanlı mücadele iksic Şehir Stadyumu'nda gerçekleşecek.
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MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?
Maçın TV8 ve Exxen platformlarından canlı yayınlanması bekleniyor.
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ABDÜLKERİM BARDAKCI KARADAĞ MAÇINDA YOK
Galler ile karşı karşıya gelen A Milli Takım'da Abdülkerim Bardakcı cezalı duruma düştü. Abdülkerim, 62. dakikada hakeme itirazları sonrası sarı kart gördü Milli futbolcu, bu kartı sonrası cezalı duruma düştü ve Karadağ maçında forma giyemeyecek.