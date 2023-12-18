Heyecan dorukta! MasterChef'te son kaptanlık oyunu
MasterChef All Star yarışmasında mücadele hız kesmeden devam ediyor. Hafta boyunca eleme potasına giren tüm yarışmacılar pazar akşamı yarışmada kalmak için kıyasıya rekabet etti. Elenen isim Dilara olurken yarışmacılar bugün son kaptanlık oyununu oynayacak. Ali Nazik yorumu ile kıyasıya mücadele hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...
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MasterChef'te heyecanlı eleme gecesi heyecanı ardından bugün son kaptanlık oyunu ekranlara geliyor. Ali Nazik sunumu ile son mavi takım kaptanlığını kazanan yarışmacı hakkında sorgulamalar şimdiden başladı. sona erdi. Bu hafta kimin elendiği izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, 18 Aralık MasterChef'te son mavi kaptanlık oyununu kim, hangi yarışmacı kazandı? 18 Aralık 2023 Pazartesi akşamı MasterChef Türkiye'de yaşananlar...
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MASTERCHEF SON KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Son kaptanlık oyunu kazananı açıklandığında haberimize eklenecektir.
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MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Gece sonunda ise elenen isim şeflerin oylarıyla açıklandı. Elenen isim Dilara oldu.
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MASTERCHEF SON ELEME ADAYI KİM OLMUŞTU?
MasterChef'te haftanın 4. eleme adayı şeflerin değerlendirmesi sonucunda Dilara olmuştu.
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16 ARALIK MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Bursa yöresine ait geleneksel yemeklerin yapıldığı programda en başarılı tabağı ortaya çıkaran kırmızı takım oldu. Kırmızı takım yarışmacıları; Tahsin, Dilara, Barbaros, Kıvanç ödülü kazanmak için tezgah başına geçti. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı Barbaros ödülün sahibi oldu.