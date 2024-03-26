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        Haberler Gündem Politika Son haftada liderlerin seçim mesaisi: İl ziyaretleri, mitingler ve iftarda seçmenle buluşacaklar!

        Son haftada liderlerin seçim mesaisi: İl ziyaretleri, mitingler ve iftarda seçmenle buluşacaklar!

        Türkiye 31 Mart'ta sandık başına giderek, yerel yöneticilerini seçecek. Seçim kampanyasının son 1 haftasına girilirken; adaylara destek için sahada olan liderlerin programı da yoğun olacak.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 26.03.2024 - 00:12 Güncelleme: 26.03.2024 - 00:12
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        Liderlerin seçim mesaisi
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        Yerel seçim kampanyasında son 1 haftaya giriliyor. Liderlerin de yerel seçime yönelik programları; il ziyaretleri, mitingler, iftar buluşmalarıyla yoğun bir şekilde devam edecek.

        CUHURBAŞKANI ERDOĞAN SEÇİM MİTİNGLERİNE DEVAM EDECEK

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, şubat ayında başladığı seçim mitingleri kapsamında, yaklaşık 45 ili ziyaret etti. Türkiye’nin 7 bölgesinde seçmenle buluşan Erdoğan, ramazan ayında da il ziyaretlerine ara vermedi. Son viraja girilirken, 26 Mart salı günü Aksaray, Yozgat; 27 Mart Çarşamba günü Diyarbakır, Batman ve 28 Mart Perşembe günü ise Kocaeli ve Bursa’da miting düzenleyecek. Kampanyasının son 2 gününü İstanbul’un ilçelerine ayıracak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle buluşması da bekleniyor.

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        CHP LİDERİ ÖZEL 26 MART’TA BALIKESİR’DE SEÇMENE HİTAP EDECEK

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise 26 Mart Salı günü Balıkesir’de seçmene hitap edecek. 27 Mart çarşamba İstanbul’u, 28 Mart perşembe günü Edirne ve Kırklareli'yi ziyaret edecek. 30 Mart Cumartesi günü ise memleketi Manisa’da olacak.

        İYİ PARTİ LİDERİ AKŞENER’İN İL ZİYARETLERİ SÜRECEK

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de 26 Mart Salı günü Edirne, 27 Mart Çarşamba günü Isparta ve Eskişehir’de vatandaşlarla buluşacak. 28 Mart Perşembe günü Ankara’da düzenlenecek iftarda parti teşkilatı ve milletvekilleriyle bir araya gelecek. Akşener, 29 Mart cuma günü Çankırı ve Çorum'u ziyaret edecek. 30 Mart Cumartesi gününü ise İstanbul’a ayıracak.

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