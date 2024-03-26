Son haftada liderlerin seçim mesaisi: İl ziyaretleri, mitingler ve iftarda seçmenle buluşacaklar!

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Yerel seçim kampanyasında son 1 haftaya giriliyor. Liderlerin de yerel seçime yönelik programları; il ziyaretleri, mitingler, iftar buluşmalarıyla yoğun bir şekilde devam edecek.

CUHURBAŞKANI ERDOĞAN SEÇİM MİTİNGLERİNE DEVAM EDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şubat ayında başladığı seçim mitingleri kapsamında, yaklaşık 45 ili ziyaret etti. Türkiye’nin 7 bölgesinde seçmenle buluşan Erdoğan, ramazan ayında da il ziyaretlerine ara vermedi. Son viraja girilirken, 26 Mart salı günü Aksaray, Yozgat; 27 Mart Çarşamba günü Diyarbakır, Batman ve 28 Mart Perşembe günü ise Kocaeli ve Bursa’da miting düzenleyecek. Kampanyasının son 2 gününü İstanbul’un ilçelerine ayıracak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle buluşması da bekleniyor.

REKLAM CHP LİDERİ ÖZEL 26 MART’TA BALIKESİR’DE SEÇMENE HİTAP EDECEK CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise 26 Mart Salı günü Balıkesir’de seçmene hitap edecek. 27 Mart çarşamba İstanbul’u, 28 Mart perşembe günü Edirne ve Kırklareli'yi ziyaret edecek. 30 Mart Cumartesi günü ise memleketi Manisa’da olacak. İYİ PARTİ LİDERİ AKŞENER’İN İL ZİYARETLERİ SÜRECEK İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de 26 Mart Salı günü Edirne, 27 Mart Çarşamba günü Isparta ve Eskişehir’de vatandaşlarla buluşacak. 28 Mart Perşembe günü Ankara’da düzenlenecek iftarda parti teşkilatı ve milletvekilleriyle bir araya gelecek. Akşener, 29 Mart cuma günü Çankırı ve Çorum'u ziyaret edecek. 30 Mart Cumartesi gününü ise İstanbul’a ayıracak.