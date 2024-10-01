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        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER SORGULAMA 1 EKİM 2024: Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? Son dakika deprem haberleri

        Kahramanmaraş ve Bingöl'de deprem! 1 Ekim 2024 Salı Kandilli ve AFAD son depremler listesi verileri

        Son depremler listesi 1 Ekim 2024 Salı günü için araştırılıyor. Dünyanın önemli deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde küçük büyük birçok sarsıntı yaşanıyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Raporda irili ufaklı tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgiler yer alıyor. Son olarak Kahramanmaraş ve Bingöl deprem ile sallandı. İşte 1 Ekim 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi sorgulama…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 07:12 Güncelleme: 01.10.2024 - 08:47
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        • 1

          En son yaşanan depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kayıt altına alınıyor. Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu?’’ sorularına yanıt arıyor. Son olarak Kahramanmaraş ve Bingöl'de deprem oldu. İşte, 1 Ekim 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        • 2

          BİNGÖL'DE DEPREM!

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 08:04’te Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir deprem meydana geldi.

          Büyüklüğü 3.3 olarak ölçülen depremin derinliği ise 18.62 km olarak kayıtlara geçti.

        • 3

          KAHRAMANMARAŞ DEPREM İLE SALLANDI!

          AFAD verilerine göre, saat 06:53'te Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu ilçesinde bir deprem meydana geldi.

          Büyüklüğü 3.0 olarak ölçülen sarsıntı, yerin 6.93 km derinliğinde gerçekleşti.

        • 4

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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