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        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ SORGULAMA 7 EKİM 2024: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 7 Ekim 2024: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

        Yurt genelinde meydana gelen tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularını gündeme taşıyor. Bugün meydana gelen depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi verilere 7 Ekim 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 07:13 Güncelleme: 07.10.2024 - 09:32
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        • 1

          Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye’de gün içerisinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor ve resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. Peki bugün en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 7 Ekim 2024 son depremler listesi sorgulama ekranı…

        • 2

          AKDENİZ'DE DEPREM!

          Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, saat 08.55'te Akdeniz'de Girit Adası açıklarında deprem meydana geldi.

          Büyüklüğü 4.4 olarak kayıtlara geçen sarsıntı, yerin 5.3 km derinliğinde ölçüldü.

        • 3

          MALATYA’DA DEPREM!

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet adresinde yer alan verilere göre, saat 08:34'te Malatya'nın Kale ilçesinde deprem meydana geldi.

          Büyüklüğü 2.8 olarak ölçülen sarsıntı, yerin 7.0 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        • 4

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 5
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