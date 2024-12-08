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        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ 8 ARALIK 2024: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Malatya'da deprem! 8 Aralık 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Yurt genelinde meydana gelen küçük büyük tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. AFAD'ın sitesinde yer alan verilere göre, bugün Malatya'da deprem oldu. 3.0 büyüklüğündeki sarsıntıyı hisseden şehrin sakinleri ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. İşte 8 Aralık 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgulama…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2024 - 07:26 Güncelleme: 08.12.2024 - 07:26
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        • 1

          Son depremler listesi 8 Aralık 2024 Pazar günü için araştırılıyor. Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, Malatya’da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, 8 Aralık 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi…

        • 2

          MALATYA’DA DEPREM OLDU!

          Malatya’nın Pütürge ilçesinde saat 07:07’de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 9.97 kilometre derinlikte gerçekleşti.

        • 3

          8 ARALIK SON DEPREMLER LİSTESİ

          2024-12-08 07:07:2438.2733338.766949.97ML3.0Pütürge (Malatya)

          2024-12-08 06:46:5637.7658329.333897.0ML2.1Honaz (Denizli)

          2024-12-08 06:16:5039.7361127.8441713.82ML1.1Karesi (Balıkesir)

          2024-12-08 06:02:4740.1041735.976.95ML0.9Zile (Tokat)

          2024-12-08 05:47:2637.917536.564177.0ML1.2Onikişubat (Kahramanmaraş)

          2024-12-08 05:21:3338.0247237.390567.0ML1.2Nurhak (Kahramanmaraş)

          2024-12-08 05:11:0538.2863938.275837.0ML1.1Yeşilyurt (Malatya)

          2024-12-08 05:00:1439.232527.284176.99ML1.5Bergama (İzmir)

          2024-12-08 04:25:5938.8361143.240287.0ML0.8Van Gölü - [06.89 km] Tuşba (Van)

          2024-12-08 03:22:0338.4861139.6312.06ML1.1Maden (Elazığ)

          2024-12-08 03:16:4338.2736131.769727.0ML1.0Ilgın (Konya)

          2024-12-08 02:35:3437.2347236.866677.0ML1.5Nurdağı (Gaziantep)

          2024-12-08 02:35:2939.6430639.508616.98ML1.1Merkez (Erzincan)

          2024-12-08 02:34:2738.5577840.4116710.95ML1.5Hani (Diyarbakır)

          2024-12-08 02:29:0837.9502836.651116.45ML1.6Onikişubat (Kahramanmaraş)

          2024-12-08 02:27:4038.54540.423619.48ML1.5Hani (Diyarbakır)

          2024-12-08 02:23:4538.0363938.17757.0ML1.1Çelikhan (Adıyaman)

          2024-12-08 02:05:0038.0908342.067.0ML0.8Şirvan (Siirt)

          2024-12-08 02:03:2439.6191738.198336.92ML0.8Divriği (Sivas)

          2024-12-08 01:24:5640.0877836.010567.0ML1.4Sulusaray (Tokat)

          2024-12-08 01:24:2940.1152835.956118.52ML1.0Zile (Tokat)

          2024-12-08 01:20:3439.6441739.526117.0ML1.3Merkez (Erzincan)

          2024-12-08 01:15:2638.352538.775287.01ML1.5Kale (Malatya)

          2024-12-08 01:02:2736.2758336.200284.45ML1.4Antakya (Hatay)

          2024-12-08 00:51:5937.6786137.650567.07ML0.8Gölbaşı (Adıyaman)

          2024-12-08 00:51:5337.2816737.057227.49ML1.2Pazarcık (Kahramanmaraş)

          2024-12-08 00:46:2238.1055638.4994410.34ML1.8Sincik (Adıyaman)

          2024-12-08 00:31:4741.3522241.871946.12ML1.0Borçka (Artvin)

          2024-12-08 00:24:5639.6511139.521945.9ML1.1Merkez (Erzincan)

          2024-12-08 00:13:35 37.15194 27.78333 6.96 ML 1.6 Milas (Muğla)

        • 4

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 5
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