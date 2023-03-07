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SON DEPREMLER LİSTESİ 7 Mart 2023 | Hatay 4 büyüklüğündeki depremle sallandı! Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

Hatay 4 büyüklüğündeki depremle sallandı! 7 Mart Kandilli ve AFAD son depremler listesi

son dakika deprem haberleri, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli iki yıkıcı depremin ardından yakından takip ediliyor. 11 ilde büyük hasara neden olan depremin ardından afet bölgesinde artçı sarsıntılar sürüyor. 7 Mart Salı günü Hatay 4 büyüklüğündeki depremle sallandı. İşte, 7 Mart 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

Giriş: 07.03.2023 - 08:13 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kandilli ve AFAD son depremler listesi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 11 ili vuran depremin ardından gündemdeki yerini koruyor. 6 Mart günü Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Erzurum peş peşe artçı depremlerle sallandı. 7 Mart Salı gününün ilk saatlerinde Hatay Yeşilpınar'da 4,0 büyüklüğünde deprem oldu. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?" araştırmalarında bulundu. İşte, 7 Mart 2023 Salı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

  • BÖLGEDE ARTÇILAR DEVAM EDİYOR!

    AFAD bölgede artçı depremlerin devam ettiğini açıkladı. AFAD duyurusunda; "6 Şubat Pazarcık 7.7 ve Elbistan 7.6 Kahramanmaraş depremleri ile 20 Şubat Defne 6.4 Hatay depremlerinden sonra bölgede 10.000'in üzerinde artçı deprem meydana gelmiştir. Bölgedeki deprem aktivitesi AFAD Başkanlığı tarafından 7 gün/24 saat izlenmektedir." ifadelerini kullandı.

  • HATAY 4,0'LA SALLANDI

    7 Mart Salı günü saat 01:14'te Hatay Yeşilpınar merkezli 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

  • AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 7 MART

    Saat 01:14'te Hatay Yeşilpınar 4,0 ile sallandı.

  • "DEPREMLER DEVAM EDECEK" UYARISI

    Bazı bölgelerden ambulans sesleri duyulurken, vatandaşların tedirgin olduğu gözlendi. Uzmanlar ise daha önceki depremlerin bu depremleri tetiklediği yönünde görüş belirtti. Depremlerin bölgede devam edeceği uyarısında da bulunuldu.

  • OKTAY: HASARLI BİNALARDAN UZAK DURULMASINI RİCA EDİYORUZ

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Hatay merkezli depremlerle ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz."

  • AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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