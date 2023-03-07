Kandilli ve AFAD son depremler listesi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 11 ili vuran depremin ardından gündemdeki yerini koruyor. 6 Mart günü Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Erzurum peş peşe artçı depremlerle sallandı. 7 Mart Salı gününün ilk saatlerinde Hatay Yeşilpınar'da 4,0 büyüklüğünde deprem oldu. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?" araştırmalarında bulundu. İşte, 7 Mart 2023 Salı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...