Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verilerine göre en son artçı depremler meydana geldi. İşte 6 Eylül Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

AFAD SON DEPREMLER

AFAD'ın son depremler listesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 6 EYLÜL 2020

2020.09.06 20:58:13 36.4523 28.7187 8.3 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2020.09.06 19:48:27 38.4330 42.8450 7.8 -.- 1.9 -.- INKOY-GEVAS (VAN) İlksel

2020.09.06 14:59:02 39.1135 41.0155 2.8 -.- 2.0 -.- HASANOVA-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2020.09.06 13:52:31 38.3792 39.0323 11.5 -.- 1.7 -.- DUYGULU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.09.06 13:38:11 39.2942 40.2232 6.6 -.- 2.4 -.- SABIRTASI-KIGI (BINGOL) İlksel

2020.09.06 13:35:19 36.7717 26.5455 4.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2020.09.06 12:45:50 39.4383 27.6168 13.7 -.- 1.2 -.- KURUDERE-SAVASTEPE (BALIKESIR) İlksel

2020.09.06 12:45:05 36.8408 26.5938 7.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2020.09.06 12:13:11 37.0588 27.8692 0.0 -.- 1.1 -.- GURCEGIZ-MILAS (MUGLA) İlksel

2020.09.06 12:06:24 37.8638 27.2345 5.9 -.- 2.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.09.06 11:54:32 37.1207 27.8098 0.0 -.- 1.5 -.- CIFTLIKKOY-MILAS (MUGLA) İlksel

2020.09.06 11:51:13 37.6500 36.4172 9.3 -.- 2.2 -.- EMIRLER-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2020.09.06 11:50:48 37.1027 27.8810 0.0 -.- 1.2 -.- BAYIRKOY-MILAS (MUGLA) İlksel

2020.09.06 11:48:39 37.1815 27.8538 0.0 -.- 1.6 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel

2020.09.06 10:26:05 38.0297 34.0408 5.0 -.- 2.7 -.- OBRUK-BOR (NIGDE) İlksel

2020.09.06 10:25:04 38.0295 34.0942 7.6 -.- 2.8 -.- KECIKALESI-ALTUNHISAR (NIGDE) İlksel