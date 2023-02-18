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SON DEPREMLER LİSTESİ 18 Şubat 2023 | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile Az önde deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

Deprem bölgesinde artçı sarsıntılar devam ediyor! 18 Şubat Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Kandilli ve AFAD son depremler listesi, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından takip ediliyor. 11 ili vuran depremin ardından deprem bölgesinde yer alan illerde artçı sarsıntılar sürüyor. 6 Şubat'tan bu yana 4 bin artçı deprem meydana gelirken 5,1 büyüklüğündeki Hatay depremi en büyük artçı sarsıntı olarak kaydedildi. İşte, 18 Şubat 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

Giriş: 18.02.2023 - 08:25 | Güncelleme: ABONE OL
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  • AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki yıkıcı depremin ardından yakından takip ediliyor. Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Hatay illerinde can kaybına ve büyük yıkıma neden olan depremin ardından afet bölgesinde artçı sarsıntılar sürüyor. İşte, 18 Şubat 2023 Cumartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi...

  • KAHRAMANMARAŞ'TA İKİ YIKICI DEPREM!

    6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Şubat Pazartesi günü saat 13:24'te Gaziantep Elbistan merkezli depremin büyüklüğünü 7.6 olarak açıklandı.

  • BÖLGEDE ARTÇILAR SÜRÜYOR!

    Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, 15 Şubat günü AFAD görevlilerinin, Kahramanmaraş merkezli depremleri, AFAD'ın Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nde ölçtüklerini, bunları sürekli yeniden değerlendirerek veri tabanına eklediklerini ifade etti.

    "Şu ana kadar baktığımızda toplam artçı sayısı 3 bin 858. Bu çok ciddi bir rakam." diyen Tatar, konuşmasını yaptığı sırada dahi artçı sayısının 3 bin 900'ü aştığına dikkati çekti.

    Tatar, 3 ile 4 arası büyüklükteki artçı sarsıntı sayısının 1253, 4 ile 5 arası büyüklükteki artçı sarsıntıların sayısının ise 394 olduğunu bildirdi.

    SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

  • KAHRAMANMARAŞ'TA ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR!

    18 Şubat Cumartesi günü saat 06:50'de Kahramanmaraş Göksun'da 3.6,

    Saat 05:19'da Kahramanmaraş Afşin'de 3.2,

    Saat 05:16'da Kahramanmaraş Göksun'da 3.3 büyüklüğünde artçı depremler meydana geldi.

  • AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 18 ŞUBAT 2023

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

  • AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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