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        Haberler Bilgi Gündem Hatay ve Yalova'da deprem! İşte AFAD ve Kandilli verileri ile 15 Ağustos 2024 son depremler listesi sorgulama

        Hatay ve Yalova'da deprem! İşte AFAD ve Kandilli verileri ile 15 Ağustos 2024 son depremler listesi sorgulama

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülke genelinde yaşanan tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Son dakika haberine göre, bugün Marmara Denizi Gemlik Körfezi açıklarında merkez üssü Yalova olan bir deprem meydana geldi. 3 üzeri büyüklükteki sarsıntı, Bursa'dan da hissedildi. Ayrıca Hatay'da da deprem oldu. Peki az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 15 Ağustos 2024 AFAD ve Kandilli verileri ile son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 07:17 Güncelleme: 15.08.2024 - 10:33
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        • 1

          Ülkemizde gün içerisinde küçük büyük birçok deprem yaşanıyor. Meydana gelen tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor. Son olarak Marmara Denizi Denizi Gemlik Körfezi açıklarında deprem meydana geldi. Merkez üssü Yalova olarak ölçülen sarsıntı, Bursa’dan da hissedildi. İşte, 15 Ağustos 2024 son depremler listesi ile Yalova deprem büyüklüğü, derinliği ve konumu hakkında bilgiler…

        • 2

          YALOVA’DA DEPREM!

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi - Gemlik Körfezi açıklarında bir deprem meydana geldi.

          Merkez üssü Yalova ili Armutlu ilçesi olarak açıklanan sarsıntı, Bursa’danda hissedildi.

          Büyüklüğü 3.6 olarak ölçülen deprem, yerin 7.0 km derinliğinde gerçekleşti.

        • 3

          ANKARA'DA DEPREM!

          AFAD, saat 07.03'te Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 2.4 büyüklüğünde ve 7.0 kim derinlikte bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

        • 4

          HATAY'DA DEPREM!

          AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Suriye Salamiyah, Hamah bölgesinde ve Hatay ili Altınözü ilçesinde hissedilen bir deprem meydana geldi.

          Saat 10:05'te yaşanan depremin büyüklüğü 3.5, derinliği ise 25.6 km olarak ölçüldü.

        • 5

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6
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