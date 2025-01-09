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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 10 Ocak 2025: Biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri

        İzmir'de deprem oldu! 10 Ocak 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de gün içinde pek çok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Son depremler listesi 9 Ocak 2025 Perşembe günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından araştırılıyor. AFAD ve Kandilli verilerine göre, İzmir'de deprem oldu. İşte, 10 Ocak 2025 Son depremler listesi ile İzmir deprem merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 07:36 Güncelleme: 10.01.2025 - 00:11
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        • 1

          Son dakika deprem haberleri... Ülke genelinde meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde?’’ soruları gündemden düşmüyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre Trabzon’da deprem oldu. İşte, 9 Ocak 2025 Son depremler listesi...

        • 2

          TRABZON DEPREM VERİLERİ

          Yer: Karadeniz - [12.79 km] Ortahisar (Trabzon)

          Tarih: 09-01-2025

          Saat: 07:02:40

          Enlem: 41.1214

          Boylam: 39.7561

          Derinlik: 9.13 ML

          Büyüklük: 3.3

        • 3

          TRABZON’DA DEPREM!

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 07:02’de Karadeniz’de Trabzon’un Ortahisar ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.

          Büyüklüğü 3.3 olarak ölçülen sarsıntının derinliği ise 9.13 kilometre olarak kayıtlara geçti.

        • 4

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 5
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