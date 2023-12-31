SON DEPREMLER LİSTESİ 31 ARALIK... Son depremler 31 Aralık Pazar günü listesi Bursa'da meydana gelen 3.4 büyüklüğündeki deprem sonrasında yakından yakından takip ediliyor. Özellikle "Deprem mi oldu?" ve "Son deprem nerede ne zaman oldu?" sorularının cevabı merak ediliyor. İşte son depremler 31 Aralık AFAD ve Kandilli tablosu...