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        Haberler Gündem Son depremler | Az önce deprem mi oldu? 24 Aralık Pazar 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler

        Az önce deprem mi oldu? İşte güncel verilerle son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi, tüm ülkede meydana gelen küçük büyük tüm depremleri kaydediyor. Bir deprem ülkesi olan Türkiye'de sıklıkla, "Az önce deprem mi oldu?" veya "En son deprem ne zaman oldu?" gibi araştırmalar yapılıyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile 24 Aralık 2023 Pazar son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2023 - 08:27 Güncelleme: 24.12.2023 - 08:27
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        • 1

          Son depremler 24 Aralık Pazar... Bir deprem ülkesi olan Türkiye'de her an küçük çaplı birçok deprem meydana geliyor. Depremler canlı olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nde kaydediliyor. Peki, en son deprem ne zaman oldu veya az önce deprem mi oldu? İşte, 24 Aralık Pazar son depremler listesi...

        • 2

          SON DEPREM NEREDE OLDU?

          Kandilli ve AFAD verilerine göre bugün yurt genelinde ve sınırlarımızda 2.0 ve üzeri büyüklükte herhangi bir deprem kaydedilmedi.

        • 3

          DEPREM Mİ OLDU?

          Olası bir deprem Kandilli ve AFAD rasathaneleri tarafından anbean kaydediliyor. Aşağıda verdiğimiz bağlantılar üzerinden anlık güncel ve canlı son depremler listesini sorgulayabilirsiniz.

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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