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        Haberler Bilgi Yaşam Son depremler: AFAD ve Kandilli verilerine göre 5 Ocak az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler: AFAD ve Kandilli verilerine göre 5 Ocak az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler listesi güncel olarak duyuruluyor. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de sık sık deprem meydana gelebiliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi üzerinden depremin büyüklüğü, derinliği, enlemi ve boylamı gibi detaylara ulaşılıyor. En son Peki AFAD ve Kandilli verilerine göre 5 Ocak az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2025 - 08:30 Güncelleme: 05.01.2025 - 08:30
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        • 1

          AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde meydana gelen depremlerin detaylarını vatandaşlar ile paylaşıyor. Peki ülkemizde son deprem ne zaman ve nerede oldu? İşte son depremler listesi..

        • 2

          MANİSA’DA 1.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

          AFAD, Manisa’da Türkiye saati ile 07.57’de 1.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 8.29 km olarak açıklandı.

          KAHRAMANMARAŞ’TA 1.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

          AFAD, Kahramanmaraş’ta Türkiye saati ile 07.47’de 1.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 8.29 km olarak açıklandı.

        • 3

          BİTLİS’TE 1.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

          AFAD, Bitlis Merkez’de Türkiye saati ile 07.43’te 1.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7.0 km olarak açıklandı.

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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