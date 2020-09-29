Kandilli Rasathanesi ve AFAD meydana gelen deprem verilerini yayınlıyor. Son olarak Erzurum'da artçı deprem meydana geldi. İşte 29 Eylül 2020 son depremler listesi
AFAD SON DEPREMLER
AFAD'ın son depremler listesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 29 EYLÜL 2020
2020.09.29 11:27:10 39.9018 42.3033 7.9 -.- 2.0 -.- HAYDARLI-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2020.09.29 10:36:22 39.8402 28.8322 0.0 -.- 1.7 -.- ALTINTAS-ORHANELI (BURSA) İlksel
2020.09.29 10:11:42 40.8560 28.1678 5.2 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2020.09.29 10:11:02 36.3245 27.2248 4.8 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2020.09.29 10:09:39 38.3270 39.0457 13.2 -.- 1.6 -.- MEZRAA-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2020.09.29 09:06:07 36.5233 28.9182 25.3 -.- 1.5 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2020.09.29 08:57:06 38.4243 31.7948 5.4 -.- 1.7 -.- TURSUNLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel
2020.09.29 08:48:07 38.4128 27.3127 8.7 -.- 2.0 -.- KAVAKLIDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2020.09.29 07:52:59 40.7478 27.3793 11.0 -.- 2.0 -.- GAZIKOY-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel
2020.09.29 06:38:31 36.0235 28.2628 7.5 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2020.09.29 06:00:53 39.0305 27.8570 6.2 -.- 2.7 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.09.29 05:52:00 39.0333 27.8590 7.1 -.- 2.5 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.09.29 05:03:55 35.3300 25.8985 4.2 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.09.29 04:33:30 38.2517 38.7475 10.4 -.- 1.8 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.09.29 03:40:37 38.6990 38.1267 4.6 -.- 2.2 -.- AKYAZI-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2020.09.29 03:39:45 38.0973 38.7172 6.0 -.- 2.4 -.- SORGUCLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.09.29 03:27:00 39.5885 28.7460 5.2 -.- 1.7 -.- SINDERLER-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2020.09.29 02:27:52 38.4410 39.2372 9.4 -.- 0.9 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.09.29 01:06:10 36.1677 29.7892 48.0 -.- 3.2 3.1 SAHILKILINCLI-KAS (ANTALYA) İlksel
2020.09.29 00:52:11 39.1523 27.7567 11.7 -.- 1.0 -.- KUCUKYAYA-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
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