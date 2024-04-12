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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Liverpool evinde bozguna uğradı: İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları! - Futbol Haberleri

        Liverpool evinde bozguna uğradı: İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları!

        UEFA Avrupa Ligi çeyrek final müsabakalarında ilk maçlar oynandı. Atalanta deplasmanda Liverpool'u 3-0 mağlup etti. İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2024 - 00:22 Güncelleme: 12.04.2024 - 00:22
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        • 1

          UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Jürgen Klopp'un ekibi Liverpool ile Gian Piero Gasperini'nin yönetimindeki Atalanta karşı karşıya geldi.

          Anfield Road'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Atalanta 3-0 kazanırken goller; 38 ve 60. dakikalarda Gianluca Scamacca, 83. dakikada ise Mario Pasalic'in ayağından geldi.

        • 2

          Bu sonuçla birlikte bu sezon iç sahada ilk kez kaybeden Liverpool, yarı final umutlarını mucizelere bırakmış oldu. Atalanta ise yarı final kapısını ardına kadar araladı.

          Turun rövanş maçı, 18 Nisan Perşembe saat 22.00'de Bergamo'da oynanacak.

        • 3

          Turun galibi yarı finalde Benfica - Marsilya eşleşmesinin kazananıyla eşleşecek.

        • 4

          ROMA, MILAN'I YIKTI

          UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Milan ile Roma karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Roma 1-0'lık skorla kazandı.

          Roma'ya galibiyeti getiren golü 17. dakikada Gianluca Mancini kaydetti.

        • 5

          İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 18 Nisan Perşembe günü Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

          Turun galibi yarı finalde Bayer Leverkusen - West Ham United eşleşmesinin kazananıyla eşleşecek.

        • 6

          BENFICA, FRANSA'YA AVANTAJLA GİDECEK

          UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Benfica ile Marsilya karşı karşıya geldi.

          Portekiz'de oynanan maçı ev sahibi Benfica 2-1 kazandı.

        • 7

          Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Rafa Silva ve 52. dakikada Angel Di Maria kaydetti. Marsilya'nın tek golü 67. dakikada Aubameyang'tan geldi.

          Benfica'da milli oyuncu Orkun Kökçü, karşılaşmada süre alamadı.

          Bir sonraki karşılaşma 18 Nisan tarihinde Marsilya'nın ev sahipliğinde oynanacak.

          Turun galibi yarı finalde Liverpool - Atalanta eşleşmesinin kazananıyla eşleşecek.

        • 8

          LEVERKUSEN EVİNDE AVANTAJI KAPTI

          UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Bayer Leverkusen ile West Ham United karşı karşıya geldi. BayArena'da oynanan mücadeleyi 2-0'lık skorla Alman ekibi Leverkusen kazandı.

          Bundesliga'da şampiyonluğa koşan Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 83. dakikada Jonas Hofmann ve 90+1. dakikada Victor Boniface kaydetti.

        • 9

          İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 18 Nisan Perşembe günü Londra'da oynanacak.

          Turun galibi UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Milan - Roma eşleşmesinin kazananıyla eşleşecek.

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