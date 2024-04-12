Liverpool evinde bozguna uğradı: İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları!

Bu sonuçla birlikte bu sezon iç sahada ilk kez kaybeden Liverpool, yarı final umutlarını mucizelere bırakmış oldu. Atalanta ise yarı final kapısını ardına kadar araladı.

Turun rövanş maçı, 18 Nisan Perşembe saat 22.00'de Bergamo'da oynanacak.