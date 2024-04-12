Can pazarı yaşandı! 'Makas' metroda bitti!

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Bursa'da feci kaza, sabah saat 04.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda meydana geldi.

ÖNÜNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPTI DHA'da yer alan habere göre Ankara Yolu Caddesi istikametinden, Ulubatlı Hasan Bulvarı yönüne makas atarak ilerleyen henüz ismi belirlenemeyen sürücü idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak aynı yönde seyreden Ahmet H. yönetimindeki otomobile çarptı.

METRONUN MERDİVENLERİNDE DURDU Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrularak kaldırım ve bariyerlere çarpan otomobil, daha sonra Merinos İstasyonu’nun yaya alt geçidi merdivenlerine çarparak durdu.

KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekiler yaralıların yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. REKLAM

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi ve aracın çekici ile aldırılarak yol temizleme çalışması yapılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.