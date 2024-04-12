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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaye öğretmen evinde ölü bulundu - Son dakika Bursa haberleri

        Gaye öğretmen evinde ölü bulundu!

        Bursa'da, Celal Bayar Anadolu Lisesi'nde İngilizce öğretmeni olan 54 yaşındaki Gaye Kayan, ailesi ile yaşadığı evinde ölü bulundu. Ölüm nedeninin kalp krizine bağlı olduğu tahmin edilen Kayan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 08:01 Güncelleme: 12.04.2024 - 08:04
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        Gaye öğretmen evinde ölü bulundu!
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        Bursa'nın Gemlik ilçesinde olay, Cumhuriyet Mahallesi’nde bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Celal Bayar Anadolu Lisesinde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Gaye Kayan (54), ailesiyle yaşadığı evindeki yatağında annesi tarafından hareketsiz olarak bulundu.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        DHA'da yer alan habere göre haber verilmesi üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede Kayan'ın öldüğü belirlendi.

        HİÇBİR RAHATSIZLIĞI YOKTU

        Bekar olan, daha önce hiçbir rahatsızlığı bulunmayan ve kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği tahmin edilen Gaye öğretmenin cansız bedeni, ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Bursa
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