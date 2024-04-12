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Yeni anayasa için yol haritası hazırlandı. Temas trafiği, Meclis'te devam edecek. İlk adımı da Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş atacak. Kurtulmuş, Ramazan Bayramı sonrası Meclis'te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret edecek.

ANAYASA YAPIM USULÜ GÖRÜŞÜLECEK

AK Parti grubu da hazırlıklarını sürdürüyor. Meclis'te yapılması planlanan ziyaretlerin gündemi, anayasa yapım usulünü belirlemek olacak. Ortak bir komisyon kurulması ya da her partinin kendi önerisini hazırladıktan sonra masaya oturulması seçenekler arasında yer alıyor.

Ağırlıklı görüş; ilk etapta komisyon yerine her partinin kendi önerisini hazırlaması yönünde. Bunun için de partilere 3-6 ay arası süre verilmesi öngörülüyor. Bu süre içinde anayasa metni yazılmayacak, ancak anayasada olması gereken başlıkları çıkarmaları istenecek. O hazırlıklar da meclis başkanlığına sunulacak. Meclis başkanlığı da sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin görüş ve önerisine açacak.

REKLAM KOMİSYON KURULACAK 6 aylık değerlendirmenin ardından, Meclis çatısı altında bir komisyon kurulacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında, her partiden bir ya da iki temsilcinin bulunduğu toplantılarda teknik çalışma yürütülecek. ANAYASA ÇALIŞMASI NASIL OLACAK? Daha önceki teklifler gibi kısmi değişiklik değil, sıfırdan yeni bir anayasa için mesai yapılacak. 90-100 maddeden oluşması beklenen anayasa metninde, temel hak ve özgürlük alanları çizilecek. Detayların ise yasalarla belirlenmesi sağlanacak.