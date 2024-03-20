SON DAKİKA MARMARA DENİZİ'NDE DEPREM!

İstanbul ve çevresinde de hissedilen bir deprem meydana geldi. Marmara Denizi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 09.21'de kaydedilen, Yalova ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen sarsıntının derinliği AFAD tarafından 9.71 kilometre olarak ölçüldü.

YALOVA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Yalova Valisi Hülya Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Marmara Denizi merkezli 3,5 büyüklüğünde meydana gelen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

AFAD DUYURDU

Büyüklük:3.5 (Ml)

Yer:Marmara Denizi - [02.42 km] Merkez (Yalova)

Tarih:2024-03-20

Saat:09:21:01 TSİ

Enlem:40.67556 N

Boylam:29.24111 E

Derinlik:9.71 km