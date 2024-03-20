Son depremler listesi: AFAD ve Kandilli duyurdu! Yalova'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?
AFAD ve Kandilli son depremler listesi güncel olarak duyuruluyor. Gelen son dakika bilgisine göre Marmara Denizi Yalova açıklarında deprem oldu. İstanbul ve çevresinde 3 ve üzeri büyüklükte meydana gelen her sarsıntı, şiddetli bir şekilde hissedilirken bölge halkında da paniğe sebep oluyor. Peki 20 Mart 2024 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, AFAD ve Kandilli son depremler listesi
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Son depremler… Gelen son dakika deprem haberine göre Marmara Denizi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem oldu. Yaşanan ufak sarsıntıda olsa deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde sorusuna yanıt aranıyor. Sismik grafikten elde edilen bilgilere göre depremin merkez üssü, konumu, şiddeti ve derinliği tespit ediliyor. Son dakika deprem haberleri bugün de en çok araştırılanlar arasında. İşte, 20 Mart 2024 son depremler listesi…
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SON DAKİKA MARMARA DENİZİ'NDE DEPREM!
İstanbul ve çevresinde de hissedilen bir deprem meydana geldi. Marmara Denizi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 09.21'de kaydedilen, Yalova ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen sarsıntının derinliği AFAD tarafından 9.71 kilometre olarak ölçüldü.
YALOVA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA
Yalova Valisi Hülya Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Marmara Denizi merkezli 3,5 büyüklüğünde meydana gelen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.
AFAD DUYURDU
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [02.42 km] Merkez (Yalova)
Tarih:2024-03-20
Saat:09:21:01 TSİ
Enlem:40.67556 N
Boylam:29.24111 E
Derinlik:9.71 km
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AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.
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