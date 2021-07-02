Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 2 Temmuz Cuma günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....
AFAD SON DEPREMLER - 2 TEMMUZ 2021
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak 08:47'de Çorum'un Alaca ilçesinde 1.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 2 TEMMUZ 2021
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.07.02 08:33:18 36.1830 27.1867 5.5 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.07.02 08:25:18 37.9065 27.2163 14.6 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.07.02 08:00:04 36.3633 27.1588 8.6 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.02 07:58:42 37.9023 26.9000 5.4 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.07.02 07:50:13 38.3943 39.4300 2.6 -.- 1.9 -.- KAVAK-MADEN (ELAZIG) İlksel
2021.07.02 07:21:38 37.8635 27.0495 8.9 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.07.02 06:53:12 38.0268 26.1928 1.8 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.07.02 06:48:25 36.2810 27.0755 22.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.07.02 06:37:31 37.8968 26.9407 8.3 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.07.02 06:23:43 36.3077 29.7038 22.0 -.- 1.5 -.- KIZILAGAC-KAS (ANTALYA) İlksel
2021.07.02 06:23:10 36.3930 27.2872 5.0 -.- 1.8 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.07.02 06:14:52 36.3140 27.2172 18.3 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.02 05:46:21 37.6468 30.0797 3.4 -.- 2.0 -.- YAZIKOY-(BURDUR) İlksel
2021.07.02 05:28:51 36.2893 28.5367 1.7 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.07.02 04:58:58 37.8205 27.2953 5.0 -.- 1.2 -.- SOGUCAK-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2021.07.02 04:16:31 37.1250 30.4908 89.3 -.- 1.6 -.- AKKOC-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
2021.07.02 04:15:10 36.3750 27.1443 8.9 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.02 04:09:40 33.7335 25.8330 4.1 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.07.02 03:58:33 36.2992 27.1677 13.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.02 03:56:02 39.2275 40.1568 10.9 -.- 2.4 -.- GUNESLIK-YAYLADERE (BINGOL) İlksel
2021.07.02 03:42:54 39.4672 26.3182 9.4 -.- 1.5 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.07.02 03:40:48 36.2755 27.0973 24.1 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2021.07.02 03:30:24 38.4727 39.2962 4.3 -.- 1.8 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2021.07.02 03:19:36 38.7675 31.1150 5.4 -.- 1.4 -.- KARAYOKUS-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.07.02 03:17:07 35.5325 30.2780 28.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.07.02 02:32:43 39.2028 40.2018 9.9 -.- 2.0 -.- ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL) İlksel
2021.07.02 02:30:03 36.2900 27.1043 8.2 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.07.02 02:10:20 36.3170 27.3125 5.0 -.- 1.4 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.07.02 02:04:31 36.2625 27.2832 16.1 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.02 01:51:29 36.2685 27.1002 20.3 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.07.02 01:35:16 36.3155 27.1188 2.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.02 01:18:59 37.8747 26.7515 7.9 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.07.02 01:01:29 36.2733 27.1545 21.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.02 00:37:50 37.4092 26.6715 14.5 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.02 00:34:07 39.7015 26.0815 15.9 -.- 1.6 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
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