Son depremler 2 Ekim 2019

02 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından Türkiye'de meydana gelen son deprem listesi yayınlandı. Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından son deprem listesi verileri de açıklandı. Verilere göre en son Denizli'nin Çardak ilçesinde deprem meydana geldi. İşte son deprem listesi...
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Tarih(TS)
|Ajans
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Tip
|Büyüklük
|Ülke
|İl
|İlçe
|Köy
|Diğer
|EventID
|Detay
|02.10.2019 07:51:51
|DDA
|37.7916
|29.7540
|7.00
|ML
|1.6
|Türkiye
|Denizli
|Çardak
|-
|-
|448758
|Detay
|02.10.2019 07:47:05
|DDA
|38.8378
|26.4446
|7.00
|ML
|2.9
|-
|-
|-
|-
|Ege Denizi, 17.63 km. Karaburun (Izmir)
|448754
|Detay
|02.10.2019 07:41:17
|DDA
|37.8075
|29.7553
|7.01
|ML
|3.1
|Türkiye
|Denizli
|Çardak
|-
|-
|448753
|Detay
|02.10.2019 07:36:27
|DDA
|38.4320
|39.5610
|0.67
|ML
|3.1
|Türkiye
|Elazig
|Maden
|-
|-
|448752
|Detay
|02.10.2019 07:23:33
|DDA
|38.8355
|26.3755
|7.06
|ML
|1.7
|-
|-
|-
|-
|Ege Denizi, 17.58 km. Karaburun (Izmir)
|448759
|Detay
|02.10.2019 06:40:21
|DDA
|39.4985
|25.9638
|12.32
|ML
|1.5
|-
|-
|-
|-
|Ege Denizi, 8.82 km. Ayvacik (Çanakkale)
|448749
|Detay
|02.10.2019 05:49:13
|DDA
|36.4353
|27.7455
|6.90
|ML
|1.6
|-
|-
|-
|-
|Ege Denizi, 24.67 km. Marmaris (Mugla)
|448751
|Detay
|02.10.2019 05:18:07
|DDA
|41.2486
|23.9576
|6.81
|ML
|2.2
|Yunanistan
|Drama
|-
|-
|-
|448755
|Detay
|02.10.2019 05:01:17
|DDA
|38.7018
|38.1253
|7.05
|ML
|2.3
|Türkiye
|Malatya
|Hekimhan
|-
|-
|448750
|Detay
|02.10.2019 04:50:30
|DDA
|38.6920
|38.1146
|7.02
|ML
|1.8
|Türkiye
|Malatya
|Hekimhan
|-
|-
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2019.10.02 08:23:04 37.9770 31.5593 9.0 -.- 1.5 -.- ILMEN-HUYUK (KONYA) 2019.10.02 07:51:51 37.8057 29.7608 7.3 -.- 1.6 -.- GEMIS-CARDAK (DENIZLI) 2019.10.02 07:47:04 38.8548 26.4290 12.0 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI 2019.10.02 07:41:17 37.8027 29.6703 5.0 -.- 3.0 -.- CARDAK (DENIZLI) 2019.10.02 07:36:28 38.4318 39.5412 7.0 -.- 2.7 -.- ISIKTEPE-MADEN (ELAZIG) 2019.10.02 07:27:48 38.8517 26.4278 6.4 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI 2019.10.02 07:23:32 38.8592 26.4142 6.5 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI 2019.10.02 06:40:19 39.4890 25.8893 6.3 -.- 1.5 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 2019.10.02 06:27:31 38.8395 26.8070 7.8 -.- 1.1 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 2019.10.02 05:49:06 36.7353 26.7467 98.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ 2019.10.02 05:18:08 41.2065 23.7835 13.3 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN 2019.10.02 05:01:18 38.6747 38.1978 8.6 -.- 2.3 -.- KARACA-YAZIHAN (MALATYA) 2019.10.02 04:41:53 39.4940 25.8377 6.6 -.- 1.8 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 2019.10.02 04:29:53 38.4068 26.4338 10.6 -.- 1.0 -.- ILDIR-CESME (IZMIR) 2019.10.02 03:58:35 40.0028 26.1415 9.4 -.- 1.1 -.- SEDDULBAHIR-ECEABAT (CANAKKALE) 2019.10.02 03:56:34 39.9978 26.1422 5.1 -.- 1.1 -.- SEDDULBAHIR-ECEABAT (CANAKKALE) 2019.10.02 03:54:55 37.2577 27.0997 8.0 -.- 1.2 -.- EGE DENIZI 2019.10.02 03:51:48 39.9978 26.1570 8.3 -.- 1.7 -.- SEDDULBAHIR-ECEABAT (CANAKKALE) 2019.10.02 03:39:22 39.9900 26.1472 12.4 -.- 1.1 -.- YENIKOY-EZINE (CANAKKALE) 2019.10.02 03:10:32 40.8497 28.3042 6.6 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI 2019.10.02 02:47:09 38.9563 26.1410 5.4 -.- 1.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 2019.10.02 02:37:11 40.5563 25.6688 9.7 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI 2019.10.02 01:47:51 39.4885 25.8368 4.1 -.- 2.8 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 2019.10.02 01:40:22 39.4740 25.8353 5.3 -.- 1.3 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 2019.10.02 01:36:29 40.8520 28.2712 15.7 -.- 1.5 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
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