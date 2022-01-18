Kayseri'de 4.9 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. En son nerede deprem oldu? sorusunun yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

KAYSERİ'DE 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.28'te Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 23,75 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, çevre illerden de hissedildiği bildirildi.

SON DEPREMLER LİSTESİ - 18 OCAK 2022