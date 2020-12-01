Son dakika deprem listesi

Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 23 Kasım Pazartesi günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....
AFAD SON DEPREMLER -1 ARALIK 2020
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Son olarak 05:03'te Şanlıurfa Karaköprü'de 2.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 1 ARALIK 2020
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2020.12.01 07:47:18 37.8483 26.8398 4.7 -.- 1.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.01 07:39:55 38.6790 26.4120 9.3 -.- 1.8 -.- HASSEKI-KARABURUN (IZMIR) İlksel
2020.12.01 07:07:25 38.8433 43.4858 15.5 -.- 2.2 -.- KARAAGAC-(VAN) İlksel
2020.12.01 07:06:04 37.9008 26.6145 6.4 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.12.01 06:53:18 37.8913 26.8382 9.6 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.12.01 06:29:42 37.8297 26.9390 5.6 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.01 06:09:33 37.9075 26.6300 5.6 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.12.01 05:44:07 37.8780 26.4597 5.8 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.12.01 05:21:24 37.8478 26.9442 5.2 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.01 05:12:36 37.8510 27.2948 12.7 -.- 1.5 -.- KUSADASI (AYDIN) İlksel
2020.12.01 05:07:43 37.8997 26.6033 14.2 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.12.01 05:03:08 37.4795 38.6280 6.6 -.- 2.8 -.- YEMISLI-(SANLIURFA) İlksel
2020.12.01 04:54:05 37.8673 26.9553 5.0 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.01 04:17:01 39.3430 41.9212 23.0 -.- 1.6 -.- KARMIS-KARACOBAN (ERZURUM) İlksel
2020.12.01 04:01:19 40.4307 28.9512 4.8 -.- 1.6 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.12.01 03:58:49 37.8455 26.8448 14.7 -.- 1.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.01 03:53:54 40.4155 28.9355 11.2 -.- 2.3 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.12.01 03:41:59 37.8768 26.9260 13.3 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.01 03:36:23 38.4707 39.2275 5.5 -.- 2.4 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.12.01 03:27:09 37.9322 27.1738 10.6 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.01 02:36:02 39.5480 33.2090 6.4 -.- 1.1 -.- UCEM-BALA (ANKARA) İlksel
2020.12.01 02:33:57 39.5578 33.2050 5.3 -.- 2.1 -.- UCEM-BALA (ANKARA) İlksel
2020.12.01 01:51:07 37.9635 32.2375 5.0 -.- 1.5 -.- BASARAKAVAK-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2020.12.01 01:11:11 37.8638 26.8517 5.8 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
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